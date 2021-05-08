Индия установила ужасающий антирекорд по смертям от COVID

В пятницу, 7 мая, в Индии, где массово сжигают тела жертв COVID-19, был установлен ужасный антирекорд смертности от коронавируса – по официальным данным там за сутки зарегистрировали 4187 смертей.

Об этом сообщает агентство Еuronews.

В Индии с начала пандемии коронавируса зарегистрировано более 21,8 миллиона подтвержденных случаев заражения коронавируса и почти 240 тысяч смертей. По словам экспертов, даже эти ужасные цифры занижены, поскольку официальная статистика не отражает реальную картину заболеваемости.

По состоянию на 7 мая больше всего активных случаев коронавируса среди всех индийских городоввыявлено в столице штата Карнатака Бангалор, где проживает более 300 тысяч жителей.

Специалисты предупреждают, что худшее все еще впереди, поскольку третий по величине город в Индии почти не справляется с пандемией из-за дефицита кислорода, переполненных больниц и крематориев.

Как сообщал “источник”, Украина заявила о готовности предоставить кислород Индии, где ранее побили собственный COVID-рекорд – количество больных коронавирусом превысило 400 тысяч в сутки.