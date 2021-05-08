Украина осталась без “красных” зон карантина: какие сейчас запреты в областях

В Украине обновили разделение на карантинные зоны. По информации Министерства здравоохранения, по состоянию на 8 мая в стране нет регионов, отнесенных к так называемой “красной” зоне.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минздрава.

Согласно новому разделению, по состоянию на 8 мая в “оранжевой” зоне находятся Волынская, Донецкая, Житомирская, Кировоградская, Луганская, Тернопольская и Черкасская области. В “желтой” зоне сейчас находятся остальные области и город Киев.

При этом уровень госпитализации не превышен ни в одной области.

Как известно, во время карантинного разделения на зоны “оранжевая” зона означает, что заполненность коек в лечебных учреждениях региона составляет от 50% до 75%, без учета коек в детских и родильных отделениях. В “оранжевой” зоне запрещены:

массовые мероприятия с участием более 20 человек,

работа средств размещения (хостелы, туристические базы и т.д.), кроме отелей,

плановые госпитализации в больницах,

спортзалы, фитнес-центры, учреждения культуры,

прием новых смен в детские лагеря,

ограничения желтой и зеленой зон сохраняются.

“Желтая” зона предусмотрена для регионов, где 5 дней подряд изменяются показатели заболеваний. При этом загруженность больничных коек составляет на уровне от 5% до 50%, без учета коек в детских и родильных отделениях. В таких регионах запрещены:

массовые мероприятия с участием более 30 человек,

посещение учреждений социальной защиты, в которых находятся пожилые люди, кроме тех, которые предоставляют услуги кризисно,

на входе в заведения или мероприятий нужно разместить информацию о возможном количестве посетителей. Контроль должен осуществлять владелец помещения или организатор события,

ограничения зеленой зоны сохраняются.

Как сообщал “источник”, с 8 мая Сумская область оставила “красную” зону карантина. Таким образом, в Украине в этой зоне нет ни одного региона.