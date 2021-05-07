Украинская студентка оскандалилась, защищая “любимого российского певца”, видео

Приезд российского рэпера Басты (Василия Вакуленко) в Киев вызвал ажиотаж, а студентка Киевского национального университета имени Тараса Шевченко встала на его защиту и заявила, что Украине не удастся вернуть оккупированный Крым.

Об этом она сказала в видеообращении, которое опубликовала в Instagram-stories.

“Угомонитесь! Он – артист. То, что он выступал в Крыму, ничего не значит. Он (Крым) уже не наш, смиритесь с этим, б**ть“, – говорит Анастасия.

Она также оскорбила украинцев, назвав народ “быдлом и позором” и добавила, что в Украину давно не приезжают “нормальные исполнители”.

“Кого нам слушать? Наше украинское дер**о слушать? Я не вывожу, у меня уши вянут от этого дер**а. Просто дикари“, – разошлась она.

Инцидент в Facebook прокомментировала волонтер Анна Исламова.

“Уважаемый Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, прошу взять на контроль. Она и дальше продолжает снимать видео в таком стиле об украинцах и Украине. Позор, что она еще и является нашей студенткой. Настя заочно учится на третьем курсе Института права КНУ имени Т. Шевченко“, – написала она.

Как написал активист Михаил Жернаков в Facebook, девушка на видео – дочь судьи Печерского райсуда Киева Кристины Константиновой. Недавно она занималась делами активистов из протеста под Офисом Президента. В прошлом же судья позволяла обыски у представителей Автомайдана.

Как пишет “Обозреватель”, Анастасия вместе со своей семьей прописана в Северодонецке. Проживают они под Киевом, в населенном пункте Вита-Почтовая, где у них дом площадью 260 кв. м с отдельной баней и беседкой.

Ранее стало известно, что девушка якобы также является дочерью бывшего сотрудника ГБР Анатолия Тарасюка, а отчимом Насти до недавнего времени был судья Печерского районного суда Виктор Кицюк.

Напомним, когда Басту заметили в Киеве, в сети тут же заговорили о незаконных визитах музыканта в оккупированный Крым и о запрете на въезд в Украину. Запрет и правда был, вот только срок действия его уже истек, а получается, что Баста заехал в страну, имея на это полное право.

Как сообщал “источник”, 22 апреля, в Украину запретили въезд известному российскому блогеру Сергею Пынзарю, который участвовал в популярных реалити-шоу “Дом-2” и “Свадебный размер 2”.