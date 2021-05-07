Лекарство от COVID-19: в Евросоюзе испытывают новый препарат

Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) начало исследование препарата Sotrovimab для лечения CОVID-19.

Об этом сообщается на официальном сайте организации.

Sotrovimab – полученное лабораторным путем антитело, предназначенное для стимуляции иммунной системы. Оно снижает способность коронавируса проникать в клетки человеческого организма. Препарат разработали британская компания ClaxoSmithKline и американская Vir Biotechnology.

Он уже прошел испытание на животных и показал хороший результат. Однако имеющейся информации пока недостаточно для того чтобы понять, подойдет ли препарат для лечения людей.

Как сообщал “источник”, львовские ученые разрабатывают белковую вакцину от коронавируса с использованием дрожжей. Разработать ее планируют до конца этого года, после этого наступит этап испытаний.