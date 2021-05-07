Байден назвал время встречи с Путиным “с глазу на глаз”

Президент США Джо Байден выразил уверенность, что его встреча с лидером России Владимиром Путиным состоится в июне 2021 года, однако точная дата и место еще не определены.

Об этом речь шла на брифинге президента США, который транслировался в Twitter.

“Я уверен, что мы сможем это сделать (встретиться в июне, – “источник”)”, – сказал Байден.

Глава Белого дома подчеркнул, что усиление российского военного присутствия вблизи границы с Украиной не влияет на его намерения касательно переговоров с глазу на глаз с Путиным.

“Это не влияет на мое желание проводить встречу с глазу на глаз. И, если вы заметили, раньше у него было больше войск“, – заявил он.

Как сообщал “источник”, для проведения встречи Байдена и Путина есть семь потенциальных мест. Некоторые европейские правительства уже предложили свои лучшие города в качестве возможных площадок. В их число входят три страны, которые привыкли принимать такие встречи: Швейцария, Финляндия и Австрия.