В Украине создают вакцины от коронавируса: будут на дрожжах и в виде таблеток

Львовские ученые разрабатывают белковую вакцину от коронавируса с использованием дрожжей.

Об этом рассказал академик Андрей Сибирный в интервью “Суспільному”.

Он пояснил, что по схожему принципу работают и зарубежные вакцины.

“Такие вакцины, от Новавакс, она тоже белковая вакцина. Это так же белок коронавируса, но синтезируется он не в дрожжах, а в клетках насекомых“, – сказал академик.

Львовские ученые решили работать именно с дрожжами, поскольку уже имеют положительный опыт работы с ними. Они делают витамины и антибиотики на дрожжах. Специалисты уже прошли начальные этапы в создании вакцины от коронавируса.

Разработать ее планируют до конца этого года, после этого наступит этап испытаний. Вирусные белки должны проверить на лабораторных животных – трансгенных мышах, которых будут заражать вирусом и вводить им вакцину.

“Вот этот последний этап работы наверняка придется делать с нашими коллегами в Польше. Так мы предварительно договорились. Я бы хотел, чтобы это была полностью украинская вакцина, но так получается, что это будет международное сотрудничество“, – уточнил Сибирный.

Львовские ученые также хотят создать еще одну вакцину от коронавируса – в форме таблетки. Это станет их новым проектом.

Как сообщал “источник”, Всемирная организация здравоохранения приняла экстренное использования вакцины от COVID-19 mRNA-1237, которую разработала американская биотехнологическая компания Moderna.