«Песнь Льда и Огня» (цикл): Как появилась легендарная книга

Джордж Рэймонд Ричард Мартин – американский писатель, сценарист, редактор и неоднократный лауреат престижных литературных премий. Его называют зачинателем нового направления в жанре фэнтези, а журнал Time гордо величает «Американским Толкином». Хотя признание пришло к мэтру не сразу: он трижды начал литературную карьеру заново, и бывало, что на анонсированные встречи с ним никто не приходил. Но он упорно шел своей дорогой и создавал собственный фэнтезийный мир с множеством сюжетных линий, множеством персонажей, которые устраивают масштабные войны и не менее масштабные пиры, нарушая при этом каноны и не оглядываясь на цензуру. В итоге именно цикл «Песнь Льда и Огня» сделал Джорджа Мартина культовым писателем. Разбираемся в хитросплетениях одного из самых грандиозных эпосов последнего времени.

Певец льда и огня Джордж Мартин

Джордж Рэймонд Ричард Мартин – так полностью звучит имя Джордж Р.Р. Мартин, которым писатель подписывает все свои книги. Второе имя он получил от отца, а третье – в тринадцать лет, после конфирмации. Он воспитывался в католической семье, хотя с возрастом стал агностиком. Детство и отрочество его прошли в бедности.

Джордж с юных лет любил читать, и поначалу увлекался комиксами, особенно – про супергероев. В десять лет ему подарили на день рождения первую настоящую книгу – «Имею скафандр — готов путешествовать» Роберта Хайнлайна. Вместе с ней сменились и вкусы: от комиксов он перешел к чтению книг, преимущественно фантастических. Затем было знакомство с фэнтези Дж. Р. Р. Толкина и ужасами Говарда Лавкрафта. Собственно, эта знаменитая троица надолго останется в сердце Джорджа Мартина. Равно как и три его любимых жанра – фантастика, фэнтези и ужасы, которые он постоянно смешивает и считает единым жанром романтической литературы.

Кстати, еще в школе Джордж начал сочинять остросюжетные рассказы. За небольшую плату он продавал их сверстникам, а на «выручку» покупал сладости. Став постарше, заинтересовался фэнзинами (любительскими малотиражками), для которых писал не только критические заметки, но и рассказы. Впрочем, первый серьезный рассказ – «Герой» («The Hero») – опубликовал в журнале «Galaxy Science Fiction» во время учебы в Северо-Западном университете. Из вуза он вышел дипломированным журналистом, но работы себе не нашел. Проходил альтернативную гражданскую службу.

Джордж Р. Р. Мартин

Вдохновленный романом с писательницей Лизой Татл, прозаик пишет сборник рассказов «Песнь о Лии», за которую впоследствии получит «Хьюго». Вместе они пишут повесть «Шторм в Гавани Ветров» и думают над созданием еще двух произведений, но расставание нарушило все планы. Скорый брак с Гейл Бёрник совпал с выходом первого романа – «Умирающий свет».

Джордж Мартин хотел бы посвятить все время исключительно писательскому ремеслу, но жизненные обстоятельства складывались иначе. Он работал организатором шахматных турниров, преподавателем журналистики в католическом колледже для девочек им. Кларка, вел курс английского языка и спецкурс фантастики. Писать удавалось только в каникулы в сжатые сроки. Так появились «Ледяной дракон», «Путь креста и дракона», «Короли-пустынники».

После развода писатель поселяется в городе Санта-Фе. Личное счастье он обретает с Пэррис Макбрайд, на долгие годы ставшая его верной спутницей. Один за другим выходят романы «Грезы Февра» и «Шум Армагеддона», сборники рассказов «Песни мёртвых» и «Пронзающие мрак». А вот роман «Все черное, белое и красное» почему-то пристроить не удалось. Из-за отказа издателей у Джорджа начались трудности с деньгами, он был вынужден податься сценаристом в Голливуд. Несколько лет писал диалоги, кромсал и упрощал сценарии, пытаясь уложиться во временные и бюджетные рамки. Кто знает, как бы дальше сложилась ситуация, но неудача с разработкой сериала «Порталы» («Doorways») вынудила его подумать над возвращением в литературу.

В 1991 году Джордж Мартин начал работу над многотомной эпической сагой – «Песнь Льда и Огня». На тот момент он еще работал на ТВ, поэтому первую книгу писал частями, в свободное время. Дебютный роман «Игра престолов» был опубликован в 1996 году. Через двенадцать лет кабельная сеть HBO выкупила права на экранизацию всей саги в виде сериала.

Сейчас ни у кого не вызывает сомнение, что Джордж Мартин признанный мастер фэнтезийного жанра. Его книги печатают большими тиражами, у него большая армия поклонников, его часто приглашают на НФ и фэнтези-фестивали по всему миру. Мартин – известный филантроп, поклонник американского бейсбола и футбола, а также страстный любитель шляп.

Что такое «ПЛиО» и с чем ее едят?

«Песнь Льда и Огня» (или сокращенно «ПЛиО») – это серия фэнтези-романов, изначально задуманная Джорджем Мартином как трилогия. Но в настоящее время цикл разросся до пяти опубликованных книг, еще две находятся в стадии разработки.

Действие романов «ПЛиО» происходит в вымышленном мире, отдаленно напоминающем средневековую Европу XI-XIII веков: здесь работают подобные институты, для людей характерно религиозно-мистическое мировоззрение, близок и уровень научно-технического развития. Опираясь на историю, автор разработал социальное устройство, финансовую систему, церемониал, геральдику, обычаи и т.д. Вдохновение он также почерпнул и в событиях средневековой эпохи: Столетней войне, Крестовых походах, Альбигойском крестовом походе и войне Алой и Белой Роз. С той лишь разницей, что в мире «ПЛиО», в отличии от земной истории, действительно есть магия, например, некоторые люди могут предсказывать будущее или вселяться в животных.

Большая часть событий развивается на материке под названием Вестерос. Он является «домом» для Семи Королевств, также здесь есть огромная неисследованная территория за Стеной. Вестерос находится во власти непостоянных климатических сезонов – лето, длившееся десятилетие, может смениться такой же долгой и лютой зимой. Ряд событий также происходит на восточном континенте Эссос, отделенного от Вестероса Узким морем. Два других материка – Соторос и Ультос – только упоминаются.

Карта Вестероса

Первые жители Вестероса – Дети леса, поклонявшиеся природе. Но потом с востока пришли Первые люди, захотевшие обрабатывать землю, и между ними вспыхнул конфликт. Война завершилась заключением мира, а Первые люди даже приняли веру оппонентов, известную как Старые боги. За восемь тысяч лет до событий саги бывших противников настигла беда – вторжение с севера загадочных Иных, уничтожавших все живое и поднимавших мертвых. Наступила длинная зима, и только общими усилиями Детей леса и Первых людей Белые Ходоки были изгнаны, а путь с дальнего Севера им преградила Стена.

После Долгой Ночи маленькие королевства не смогли жить мирно, поэтому неудивительно, что они были завоеваны новыми захватчиками. Андалы принесли в Вестерос свою веру в Семерых, сталь и письменность. Только Север смог удержаться. Лесные дети, по всей видимости, были изгнаны за Стену, а чардрева вырубили повсеместно, кроме Севера. Со временем появились семь королевств: Север, Железные острова, Долина Аррен, Западные земли, Штормовые земли, Простор и Дорн, постоянно враждующие между собой.

Геральдика великих Домов в «Игре престолов»

За триста лет до начала саги Эйгон I Таргариен Завоеватель и его сестры вторглись в Вестерос с Драконьего камня. Это место, где жил род Повелителей Драконов после гибели от неизвестного катаклизма Валирии – империи в Эссосе. Их мощные драконы навели ужас на жителей Семи Королевств: шесть из них были завоеваны, а Дорн перешел в результате династического брака. Из мечей побежденных правителей был выкован Железный трон, сплавленный огнем драконов. Таргариены правили, пока в результате восстания лорды Баратеоны, Старки, Аррены и Талли не сместили короля-безумца. Уцелеть удалось лишь беременной жене сверженного правителя и его младшему сыну. Женщина, родив дочь, умерла. В итоге опальные дети были переправлены сторонниками за Узкое море. Новым властителем Семи Королевств стал Роберт Баратеон.

Что касается религиозных убеждений, то главная религия большей части Вестероса – Культ Семерых, символом которого является семиконечная звезда. Духовная же власть принадлежит Верховному септону. Кроме этого, на Севере в богорощах поклоняются Старым богам, на Железных островах – Утонувшему богу, а культ Р’глора, нетерпимый к другим верам, распространен в Эссосе.

Белые Ходоки (Иные)/ Кадр из фильма «Игра престолов»

А вот магия во вселенной «ПЛиО» совсем не похожа на стандартную фэнтезийную. Мартин использует ее умеренно, как дополнение, будто «приправу к основному блюду». Зеленые сны, варгование, жестокая магия крови, чары Безликих, воскрешение мёртвых, неуязвимые для обычного оружие Иные, способные поднимать зомби – согласитесь, хорошая «тяжелая артиллерия» для разбавления околодворцовых интриг и кровопролитных войн!

Какие книги входят в «ПЛиО»?

Как выше уже говорилось, на данный момент книжный эпос «Песнь Льда и Огня» состоит из пяти опубликованных романов. Еще два, а именно «Ветра зимы» и «Мечта о весне», находятся в работе. Дата их выхода остается неизвестной.

Первый роман под названием «Игра престолов» появился в 1996 году. Повествование начинается с представления аристократического семейства Старков, правящих на Севере. Север – край суровый и лишенный богатств Юга, однако люди здесь находятся в тесной связи с природой, они превыше всего ценят честь рода и верность. Безраздельными территориями правит Эддард Старк, друг нынешнего короля Роберта Баратеона. Он счастлив в своем замке, воспитывает детей и вершит правосудие. Но его размеренная жизнь скоро заканчивается. После смерти Десницы правитель Семи Королевств хочет назначить его, Неда Старка, на эту должность. Лорд с тяжелым сердцем вынужден согласиться и покинуть Север. В столице он оказывается втянут в политические интриги.

Другая сюжетная линия связана с событиями на Стене, где несет службу Ночной Дозор. Братство защищает земли от племен одичалых, живущих по своим законам в Зачарованном Лесу к северу от Стены. Но странные передвижения одичалых не единственная угроза. Кажется, что вместе со скорой зимой возвращается давно забыто зло – Белые Ходоки, грозящие всему живому.

Третья сюжетная линия завязывается на восточном континенте, где уцелевшие последние представители династии Таргариенов вынашивают планы по возвращению Железного трона. Дейенерис Бурерожденная становится обладательницей «весомого аргумента» – трех единственных в мире драконов.

Во второй книге «Битва королей» (1998) усиливается политическая борьба за вожделенный престол. Более того, дело идет к междоусобной войне. За Узким морем Дейенерис Таргариен растит своих драконов и учится править. Тем временем братья Ночного Дозора устраивают рейд вглубь Диких земель и выясняют, что одичалые собираются под руководством самозванного правителя.

В третьей книге саги «Буря мечей» (2000) показана гражданская война в Вестеросе. И пока лорды выясняют, кто из них сильнее, за Стеной Манс-разбойник во главе войска дикарей намерен напасть на Семь Королевств. В Эссосе Дейенерис Таргариен с помощью подросших огнедышащих змеев захватывает все новые и новые города, не забывая о главной цели. В четвертой части «Пир стервятников» (2005) война Пяти Королей подошла к концу, но долгожданный мир так и не наступил. Последствия боев ужасны, а выжившее раздирают израненные земли на части.

И, наконец, в пятой книге «ПЛиО» «Танец с драконами» (2011) вновь обостряется борьба за Железный трон и власть над Севером. В русском переводе эта часть была разделена на два издания.

Кроме этого, существуют подцикл «Повести о Дунке и Эгге», повествующие о приключениях странствующего рыцаря Дункана Высокого (Дунка) и его оруженосца, принца Эйегона Таргариена (Эгг). Действия происходят в той же вселенной, но на девяносто лет раньше событий основной эпопеи. Другие повести-приквелы – «Принц-разбойник» и «Принцесса и королева» – повествуют о трагических страницах междоусобной войны под названием «Танец драконов», разразившейся примерно за полвека до начала основного цикла.

«Мир льда и пламени» – это иллюстрированный путеводитель, в котором изложена сжатая история и география мира, известного в Семи Королевствах, от имени мейстера Янделя. Книга написана Джорджем Мартином совместно с Линдой Антонссон и Элио Гарсией-младшим, которые создали фан-сайт «Песни льда и пламени» Westeros.org.

Некоторые отличительные особенности книг Джорджа Мартина:

· «ПЛиО» – это цикл романов, поражающих своим размахом. Здесь множество сюжетных линий, огромное количество действующих лиц. Так что за один присест прочитать эпопею не получится, тем более прозаик продолжает писать ее.

· Мир «ПЛиО» прописан чрезвычайно скрупулезно. Текст изобилует яркими и полными описаниями героев, эмблематики, одежды, пиров, обычаев и потому подобное. Поэтому-то он и выглядит очень достоверным.

· Повествование в романах попеременно ведется от лица разных героев, соответственно глава отражает взгляд героя на события.

· Мир «ПЛиО» не делится чётко на черное и белое. Здесь нет абсолютно положительных и отрицательных персонажей. Мотивам поступков каждого можно найти объяснение. Кроме этого, автор любит нестандартные сюжетные ходы и игнорирование шаблонов.

· Мартин – писатель «беспощадный». Никто из его героев на защищен от смерти, даже центральное действующее лицо. Даже герой, ставший любимчиком читателей.

· Если вы думаете, что сага «ПЛиО» – это добрая волшебная сказка, фэнтези в историческом антураже, то вы ошибаетесь. Мир, нарисованный писателем, жесток, порой весьма извращенно. Здесь проливается кровь, показаны жестокие сцены морального и физического насилия.

Экранизация «принципиально неэкранизируемой» книжной серии

Джордж Мартин получил первое предложение об экранизации уже через два месяца после выхода романа «Игра престолов». Проекты сыпались один за другим по мере публикации новых работ и роста их известности. Не последнюю роль сыграл и коммерческих успех других фильмов в жанре фэнтези, особенно «Властелина колец». Но писатель оставался непреклонен: у него был не вполне радужный опыт работы на ТВ, плюс считал свои произведения слишком длинными и не подходящими под телестандарты.

Ситуацию смогли переломить сценаристы Дэвид Бениофф и Дэн Вайс, будущее создатели сериала «Игра престолов». Как выяснилось, в 2006 году Дэвид начал читать первую часть цикла и был настолько поражен, что решил поделиться впечатлениям с товарищем по студенческой скамье Дэном Вайсом. Они оба подрабатывали написанием сценариев и загорелись идей адаптировать именно эту работу. Учитывая объем, сразу стал понят формат адаптации – телесериал. Тогда друзья поспешили обсудить затею с автором цикла – Джорджем Мартином.

Шоураннеры «Игры престолов» Дэвид Бениофф и Дэн Вайс с Джорджем Мартином

«Затем произошла встреча с Дэвидом Бениоффом и Дэном Вайсом. Как и я, они считали, что проект было возможно сделать только на телевидении, в идеале — на канале HBO, который позволил бы нам создать по-настоящему взрослый сериал с одним сезоном на каждый том», – рассказывает Джордж Мартин. Писатель дал сценаристам свое предварительное согласие, а уже в январе 2007 года канал HBO купил права на экранизацию книжной эпопеи.

Фэнтезийный телесериал «Игра престолов» состоит из восьми сезонов. Первый был показан в США в 2011, а последний – в 2019 году. Стоит отметить, что первый сезон является точной адаптацией романа, открывавшего цикл – «Игры престолов». Со второго сезона прослеживаются отличия от книг, а с пятого – сюжетные линии расходятся с книжными. Седьмой и восьмой сезоны снимались даже не по черновикам (помним о том, что финальные книги «Ветра зимы» и «Грезы о весне» еще не опубликованы). Основой для них послужили приблизительные представления Мартина о развязке, озвученные на одной из встреч. «Ни мы, ни Джордж не хотим особо распространяться на тему различий, но в сериале, и в книге будут лишь некоторые общие ключевые элементы. Читатели, посмотревшие сериал, будут сильно удивлены новыми книгами. По многим аспектам они будут сильно расходиться», – отметил Дэвид Бениофф.

Сериал «Игра престолов» стал одним из самых крупнобюджетных проектов на современном американском ТВ и самым дорогостоящим фэнтези. Телеканал НБО назвал его наиболее успешным телесериалом за всю свою историю. Проект, несмотря на некоторые критические отзывы об обилии обсценной лексики, натуралистических сцен убийств и эротических сцен, завоевал ряд наград, в том числе 38 прайм-таймовых премий «Эмми» в различных номинациях и трижды премию Хьюго за лучшую постановку. Ну а о любви обычных зрителей вообще можно не говорить – фанатские сообщества сериала действительно большие.

Актеры из «Игры престолов» на вручении премии «Эмми-2016»

«Игра престолов» является частью медиафраншизы, основанной на произведениях Джорджа Мартина. «ПЛиО» послужило основой не только для создания телесериала, но для выпуска нескольких видео-, настольных и коллекционных игр, комиксов, кулинарных книг, сборников эссе, карт, коллекционных фигурок, монет, оружия и тому подобное.

Джордж Мартин любит сравнивать писателей с архитекторами и садовниками. По его мнению, писатели-архитекторы продумывают все заранее, составляют план, которому четко следуют, и знают, каким будет готовый результат. «И садовники, что выкапывают ямку и закладывают в неё семечко, поливают своей кровью и наблюдают за тем, что же вырастет, какую бы форму оно ни приняло. Они знают, какое семя они взращивают — дуб или вяз, страшилка или научная фантастика, — но они не знают, насколько большим оно вырастет или какую форму примет. Я в большей степени садовник, нежели архитектор», – говорит прозаик.

Статья взята с сайта Epolits, ссылка на оригинал статьи: https://epolits.com/articles/pesn-lda-i-ognya-tsikl-kak-poyavilas-legendarnaya-kniga