Не овощами едиными: жители Станицы Луганской выращивают в теплицах сотни видов цветов и зелень. ВИДЕО

Жители Станично-Луганского района Луганской области выращивают в теплицах сотни видов цветов для клумб, а также японский салат мизуна и другую зелень. Продукцию реализовывают по всему региону, а в этом году попробуют продавать в Харькове и Киеве.

Чем будут удивлять — предприниматели рассказали журналистам телеканала “Дом“.

Работа в теплицах кипит с 6 утра до 7 вечера. Ольга Киреева рассказывает, что в её хозяйстве — около 50 тыс. горшков с сотнями видов однолетних. Её цветами украшают клумбы, придомовые территории, городские парки и скверы в Счастье, Новоайдаре и Северодонецке. Заниматься этим бизнесом семья Киреевых начала 10 лет назад.

Выращивание цветов в Луганской области. Фото: tribun.com.ua

“Начинали с петуньи, со стандартной петуньи. Всем понравилось. Ну так и расширили ассортимент. Сейчас это и бархатцы, и овощная рассада. Разные бегонии, герании, да всего даже не перечислишь, много цветочков: на любой вкус”, — отметила Ольга.

После событий 2014 года предпринимателям пришлось на время оставить любимое дело. Возродить его пару лет назад помог Международный Комитет Красного Креста: предоставил помощь в 75 тыс. грн. За эти деньги в теплицах установили отопление. Чтобы было легче, Киреевы вступили в кооператив “Овощи станичников”.

“Мы вместе закупаем удобрения, семена, горшочки, грунты. Это нам дешевле получается. Главное — это всё качественное. Ну, а также возможности реализовывать по всей Украине. Не только на территории Луганской области, можно и в Харьковскую, и в Киевскую. Вот будем пробовать в этом году”, — рассказала Ольга Киреева.

Два года назад присоединилась к кооперативу и Елена Болдарева, жительница Верхней Ольховой. Сейчас она выращивает лук и салат. Планирует получить полтонны урожая зелени.

“Мы посадили лук-батун, салат, попробовать ещё хотим мяту, базилик. И всё это будем реализовывать на рынках Луганской области”, — поделилась она.

Этим летом жителям района в развитии агробизнеса помогут специалисты USAID.

“Мы ставим такой амбициозный проект: создать логистический центр, где они могли бы собирать продукцию, как агрегацию делать: большие партии. Упаковывать, сортировать и охлаждать”, — рассказал Александр Карельсон, специалист аграрного сектора проекта USAID “Экономическая поддержка Восточной Украины”.

Семьи Киреевых и Болдаревых надеются, что при помощи логистического центра смогут расширить не только географию реализации урожая, но и объёмы производства.