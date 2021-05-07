За минувшие сутки на Луганщине выявили 232 новых случая COVID-19

Лабораторно подтверждено 232 новых случая COVID-19 в Луганской области.

Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации.



География выявленных заболеваний:

город Лисичанск – 38, Рубежное – 32, Северодонецк – 54, Беловодский район – 2, Белокуракинский – 8, Кременской – 10, Марковский – 8, Меловской – 2, Новоайдарский – 4, Новопсковский – 17 Попаснянский – 6, Сватовский – 5, Станично-Луганский – 5, Старобельский – 20 Троицкий – 21.



За все время исследований в области этот диагноз лабораторно подтвержден в 24 220 случаях. Выздоровели – 19561 (243 за последние сутки), лечатся – 3887 (578 – стационарно, 3309 – амбулаторно).



Следует отметить, что за время распространения этого вируса в области заболели 980 детей в возрасте до 17 лет. Из них выздоровели – 784.



Уровень госпитализации в области на 100 000 населения равен 51,6 (при пороговом 60).



Всего с начала пандемии на Луганщине от этой болезни умерло 772 человека.



По данным Министерства здравоохранения, по состоянию на 7 мая (09:00) в Украине 2105428 подтвержденных случаев COVID-19, из них 45 830 летальных, 1731162 лица выздоровели. Всего проведено 9594857 тестирования методом ПЦР. За сутки зафиксировано 8404 новых случая; летальных – 379; осуществлено 94479 тестирований; выздоровели 19453 человека.