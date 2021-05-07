Японская мафия Якудза

Якудза – организация, с четырехсотлетней историей, тесно связанной с историей Японии. Это – не только японская мафия. На сайте https://mifistoria.info/yakudza/ вы сможете узнать много интересного и важного о сложной и многогранной структуре японского общества. Для вас – исторические факты о японской мафии Якудза.

Еще десять лет назад, в 2011 году, весной, Япония была разрушена в результате одного из страшнейших землетрясений и цунами в истории страны. Жители региона Тхоку потеряли все. Их дома были полностью разрушены. Оперативно пришла помощь. Города Тхоку были наводнены грузовиками с одеялами и водой, а также едой и всем, что могло бы потребоваться в тяжелые времени. При этом помощь пришла не от правительства, а из организации, которую не связывают с добрыми делами. Управляли грузовиками члены Якудза. Это – самая могущественная и загадочная банда в Японии. И это – не единственный случай, когда члены организации помогали другим. В 1995 году, когда произошло землетрясение в Кобе, Якудза была первой, которая была готова прийти на помощь потерявшим все имущество людям. Когда случилась катастрофа реактора на Фукусиме, безмолвные герое, связанные с Якудза, также помогли.

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Организации Якудза – четыреста лет. Она неотделима от богатой и увлекательной истории Японии.

Банды Якудза и их члены помогают другим во времена кризиса. Это – один из принципов, по которым они живут. Набор подобных правил – код Нинке. Благотворительная сторона преступной группы глубоко укоренилась в истории Японии.

Якудза берет начало с тех, кто был членами касты – Буракумин. Речь идет о самой низкой группе в социальной иерархии. Они были далеко от остального общества. И другим не позволяли к ним прикасаться. Якудза были в основном палачи и рабочие, а также могильщики и мясники. все, кто работали близко к смерти. В буддийском обществе, а также синтоизме их считали нечистыми. Принудительная изоляция началась в одиннадцатом столетии, позже стало гораздо хуже.