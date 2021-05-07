Горы неубранного мусора: кто виноват в загрязнении городского парка Северодонецка?

После первых майских праздников городской парк культуры и отдыха, долгое время бывший визитной карточкой Северодонецка, стал больше похож на мусорную свалку.

Переполненные мусорные баки, валяющиеся на земле бутылки, пакеты, пластиковые стаканчики, разбитые фонари – удручающую картину заснял северодонецкий молодёжный активист Ярослав Шульга.

“Городской парк Северодонецка похож на свалку и никто не реагирует и не спешит это все быстрее убрать. Не говоря о том, что ловить рыбу в озере запрещено, а люди приходят и в открытую сидят и ловят. Никто не реагирует на запрет!!:(Сломаны фонари по главной алее городского парка, некоторых фонарей нет вообще. Мусорки заполнены (прямо из них выпадает мусор и разлетается по территории всего парка)”, – возмутился ситуацией молодой человек. Кадры из парка он опубликовал на своей странице в соцсети.

Журналисты телеканала “ИРТА” на месте удостоверились в результатах празднований местных жителей. На камеру исполнительный директор “Северодонецккоммунсервис” Евгений Колтунов рассказал, что ответственность за здешние мусорные контейнеры несет владелец кафе “Пристань”. Он должен следить за их наполняемостью и передавать заявку на предприятие для вывоза мусора согласно договору. Также он напомнил северодончанам, что в парке есть не только мусорные баки, но и урны, и призвал их придерживаться порядка и беречь окружающую среду.