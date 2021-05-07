На Луганщину надвигаются дожди

Сегодня, 7 мая, в Луганской области облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м / с. Температура ночью 6-11 0 тепла, днем 19-24 0 тепла.

Об этом сообщает областной центр по гидрометеорологии.

по городу Северодонецк

Облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м / с. Температура ночью 6-8 0 тепла, днем 20-22 0 тепла.

по городу Луганск

Облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м / с. Температура ночью 6-8 0 тепла, днем 21-23 0 тепла.

Прогноз погоды на 08 – 11 мая 2021

08.05 Облачно с прояснениями. Ночью местами небольшой дождь. Днем небольшой кратковременный дождь. Ветер южный, 9-14 м / с. Температура ночью 7-12 0 тепла, днем 19-24 0 тепла.

09.05 Облачно с прояснениями. Ночью дождь, местами сильный. Днем небольшой кратковременный дождь. Ветер северо-западный, 9-14 м / с. Температура ночью 4-9 0 тепла, днем 10-15 0 тепла.

10.05 Облачно с прояснениями. Дождь. Ветер северо-западный, 9-14 м / с. Температура ночью 2-7 0 тепла, днем 13-18 0 тепла.

11.05 Облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер северо-восточный, 9-14 м / с. Температура ночью 2-7 0 тепла, днем 13-18 0 тепла.