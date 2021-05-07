Полиция Луганщины открыла уголовное дело по факту невыплаты зарплаты шахтерам

5 мая в полицию г. Попасная поступило сообщение о том, что на ОП шахта “Горская” ГП “Первомайскуголь” проводится забастовка, во время которой 14 шахтеров не поднимаются на поверхность, требуя выплату задолженности по заработной плате.

Об этом рассказали в Отделе коммуникации полиции Луганской области.

По данному факту следователи открыли уголовное производство по признакам ч.1 ст. 175 УК Украины “Невыплата заработной платы, стипендии, пенсии или других установленных законом выплат ” для предоставления правовой оценки действиям руководства ОП “Горская” ГП “Первомайскуголь”.

В рамках уголовного производства следователями под процессуальным руководством прокуратуры проводятся неотложные следственные действия – проводится опрос родных и близких бастующих горняков и руководителей шахты.