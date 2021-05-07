В результате обстрелов в зоне ООС погибли двое украинских военных, еще один ранен

За прошедшие сутки, 6 мая, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 16 нарушений режима прекращения огня.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Так, вблизи Луганского враг два раза открывал огонь из запрещенных минскими договоренностями минометов 120-го и 82-го калибров, крупнокалиберных пулеметов, автоматических станковых и станковых противотанковых гранатометов; дважды у Новгородского – из минометов 82-го калибра, ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, а у Пивденного – еще и из станковых противотанковых гранатометов; Пищевика – крупнокалиберных пулеметов, а вблизи поселка Шумы – стрелкового оружия; Новотошковского – дважды из гранатометов различных систем и стрелкового оружия; в районе н.п. Талаковка было сброшено с БПЛА два выстрела ВОГ-17.

Также вблизи поселка Зайцево НВФ открывали огонь из крупнокалиберных пулеметов, Новотроицкого – из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; трижды у Песок – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.



В результате вражеского обстрела двое военнослужащих из состава Объединенных сил получили огнестрельное пулевое ранение. К сожалению, спасти жизнь воинам не удалось. Еще один украинский военнослужащий получил осколочное ранение. Защитнику оперативно оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние здоровья раненого – тяжелое.

На обстрелы российско-оккупационных войск наши защитники открывали огонь.



Вблизи населенного пункта Пивденное оккупанты провели дистанционное минирование из ручных противотанковых гранатометов минами ПОМ-2. О действиях вооруженных формирований Российской Федерации Украинская сторона СЦКК сообщила представителям ОБСЕ.



По состоянию на 7:00 утра 7 мая зафиксировано 5 нарушений режима прекращения огня. Вблизи Песок враг трижды открывал огонь из минометов 82-го калибра, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов, а у Авдеевки – из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

В районе населенного пункта Пивденное оккупанты провели дистанционное минирование из ручных противотанковых гранатометов минами ПОМ-2.



Украинские военнослужащие и в дальнейшем контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил.