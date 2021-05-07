На Луганщине женщина бросилась под колеса поезда

Вчера, 6 мая, около 11.09, в Сватовский районный отдел полиции поступило сообщение о том, что во время движения пассажирского дизель-поезда сообщением «Купянск-Сватово» вблизи железнодорожного переезда № 881 г. Сватово под колеса поезда бросилась 65-летняя местная жительница.

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Луганской области.

От полученных травм женщина погибла мгновенно. На месте происшествия работали сотрудники следственно-оперативной группы для выяснения всех обстоятельств.

Решается вопрос о внесении данных в ЕРДР по ч. 1 ст. 115 «Умышленное убийство», с дополнительной отметкой: самоубийство.