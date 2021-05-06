В Украине хотят изменить процедуру прописки: что изменится

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект, который в случае принятия позволит украинцам регистрировать изменение места онлайн. Услуга будет доступна как для владельцев паспортов-книжечек, так и для владельцев ID-карточек.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства и Комитета цифровой трансформации Украины.

“Этим законом мы отменяем штамп в паспорте и выписку из ID-карты о прописке. Больше не будет необходимости ходить в ЦНАП или военкоматы. Достаточно авторизоваться в приложении Дія или на портале и сделать несколько кликов. Также мы отвяжем прописку от многих жизненных ситуаций, где она действительно не является необходимой. Например, оформление пенсий или получения высокоспециализированной медицинской помощи”, – рассказал Федоров.

Министр пояснил, что сейчас в Украине каждый третий украинец прописан не по фактическому месту жительства, а примерно 1 млн человек не имеют прописки вообще.

“На портале Дія нужно будет только указать адрес, по которому фактически проживаете. Те, у кого уже есть недвижимость, получат прописку за сутки. Для декларирования места жительства в другом месте (например, в квартире арендодателя) нужно будет его согласие, которое он тоже может дать онлайн “, – рассказал Федоров.

По словам министра, после принятия законопроекта чиновники не будут требовать кучу справок, а только будут проверять место жительства в онлайн-системе.

“Мы переводим хранение этих данных с украинцев на онлайн-систему. Это абсурд, когда государство требует от тебя документ, которым сама же и владеет. Украинцы больше не будут тратить недели своего времени, чтобы просто сообщить государству, где они живут”, – резюмировал министр.

Как сообщал “источник”, ранее Кабинет министров Украины принял постановление, которое разрешает регистрацию физического лица предпринимателя без участия государственного регистратора – через портал “Дія”.