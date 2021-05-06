Визит Блинкена в Киев: что он сказал про новую военную помощь Украине и агрессию России

Государственный секретарь США Энтони Блинкен, который 6 мая находится в Киеве с официальным визитом, заявил, что США рассмотрят запрос Украины о предоставлении нового вооружения.

Об этом он рассказал в эксклюзивном интервью “Радио Свобода”

“Конечно, мы рассмотрим любой запрос. Здесь ключевым партнером Украины является Пентагон. Сейчас мы думаем над тем, какая дополнительная помощь – кроме той очень значительной помощи, которую мы уже предоставили, в частности оснащение, – была бы полезной для Украины именно сейчас. Этот вопрос на стадии активного рассмотрения”, – отметил Блинкен.

Стоит добавить, что о предоставлении Вашингтоном нового оружия украинской армии ранее неоднократно заявляли украинские чиновники. Так, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев будет просить у Вашингтона о предоставлении систем противовоздушной обороны и антиснайперских технологий, а глава Офиса президента Украины Андрей Ермак говорил, что США могли бы разместить в Украине зенитные ракетные комплексы Patriot.

Энтони Блинкен заявил, что Россия почувствует последствия, если решится на новый акт агрессии против Украины и вторжение в страну.

“Самое главное, что можно сделать (и мы делаем) – это убедиться, что этого не произойдет, что Россия не примет это очень неудачное решение – совершить новый акт агрессии или иное необдуманное действие в отношении Украины. Именно поэтому мы высказались очень четко, когда увидели эту концентрацию сил, поэтому мы тесно сотрудничаем со всеми нашими главными партнерами в мире – в частности, НАТО и ЕС. Этот вопрос (безопасности Украины – “источник”) находится в фокусе у нас. Мы дали Москве понять, что мы следим за ситуацией очень внимательно, и если Россия сделает какие-то действия, это не пройдет без последствий. В то же время, мы тесно работаем с нашими партнерами в Украине, чтобы убедиться, что они имеют все необходимое для того, чтобы защитить Украину, ее территории и ее народ”, – отметил Блинкен.

Как сообщал “источник”, Государственный секретарь США Энтони Блинкен вместе с главой МИД и митрополитом Епифанием принял участие в возложении цветов к мемориалу погибшим на Донбассе.