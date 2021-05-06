ВСУ понесли потери под Новотроицким: подробности о погибшем и раненом бойцах

В четверг, 6 мая, боевики на Донбассе в зоне проведения операции Объединенных сил вблизи Новотроицкого нарушили договоренности о прекращении огня и обстреляли позиции украинских защитников. В результате вражеского огня погиб военнослужащий ВСУ, еще один воин получил осколочное ранение.

Об этом сообщили в пресс-центре операции Объединенных Сил на странице в Facebook.

Российские боевики обстреляли позиции подразделений ООС у Новотроицкого, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток”, из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В результате вражеского обстрела один военнослужащий из состава Объединенных сил получил огнестрельное пулевое ранение, которое не оставило ему никаких шансов на жизнь.

Еще один украинский военнослужащий во время обстрела получил осколочное ранение. Ему оперативно оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние здоровья раненого бойца – тяжелое.

В штабе ООС сообщили, что украинские военные открывали огонь на обстрелы российско-оккупационных войск. Информацию об обстреле боевиков передали представителям ОБСЕ через Украинскую сторону Общего центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон.

Как сообщал “источник”, 1 мая боевики на Донбассе пять раз нарушили режим прекращения огня. Во время одного из обстрелов был ранен один украинский военнослужащий.