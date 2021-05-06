S.T.A.L.K.E.R. (серия книг): Как появилась легендарная книга

Серия компьютерных игр S.T.A.L.K.E.R, разработанная украинской компанией GSC Game World, не нуждается в особом представлении. Первая часть «S.T.A.L.K.E.R.: Тень Чернобыля» появилась в 2007 году и сразу же завоевала сердца игроманов. Этот постапокалиптический шутер настолько ярко отображал мифологическую Чернобыльскую зону, что на наличие багов и невыполненные обещания поклонники уже не обращали внимание. Захватывающий геймплей сделал S.T.A.L.K.E.R культовой игрой на территории стран постсоветского пространства. Ей посвящали тематические фестивали и ролевые игры, а на основании вымышленного мира писали книги. Как раз о межавторском литературном цикле S.T.A.L.K.E.R и будет идти речь в нашей статье.

Несколько слов о знаменитой серии игр S.T.A.L.K.E.R.

Чтобы лучше понять истоки появления литературно-игрового проекта S.T.A.L.K.E.R, стоит немного рассказать о самом шутере. «S.T.A.L.K.E.R.: Тень Чернобыля» – компьютерная игра от первого лица в жанре шутер с элементами ролевой игры и action-adventure. Впервые выпущена в 2007 году украинским разработчиком GSC Game World.

Действие игры происходит в альтернативной реальности на территории Украины. 12 апреля 2006 года по неизвестным причинам происходит второй взрыв на Чернобыльской АЭС. Новая катастрофа приводит к образованию так называемой «Зоны» – места, где возникают разнообразные аномалии. Правительство, стремясь узнать первопричину аварии, отправляет в Чернобыльскую зону войска, однако их миссия проваливается. Из-за этого территория Зоны была ограждена, а на подходах к ней установлены блокпосты.

Через некоторое время стали приходить сообщения о мутировавших животных, а также появлении «чудесных» артефактов – обычных предметов, которые из-за аномального влияния приобрели уникальные свойства. Артефакты были магнитом для так называемых сталкеров – авантюристов, наемников и охотников, как одиночек, так и целых группировок. Их заветная цель – добыть ценнейший артефакт, чтобы выгодно продать. Но задача вовсе не так проста, как кажется. Во-первых, в Зоне властвуют зловещие мутанты, а каждый шаг может стать последним из-за ловушек-аномалий. Во-вторых, чрезмерный уровень радиации (как-никак, Чернобыль!). В-третьих, в Зоне постоянно происходят Выбросы, меняющие ее облик и порождающие новые аномалии, артефакты и чудовищ.

Согласно же сюжету самой игры «S.T.A.L.K.E.R.: Тень Чернобыля», действие происходит спустя шесть лет после второго взрыва. Во время грозы из-за попадания молнии разбивается грузовик, перевозящий тела мертвых людей. Утром случайный сталкер находит среди обломков единственного выжившего – главного героя. Он относит пострадавшего к торговцу Сидоровичу. Тот обнаруживает на руке нового знакомого татуировку «S.T.A.L.K.E.R.» и КПК с записью «Убить Стрелка». Герой не помнит ни своего имени, ни прошлого, поэтому получает прозвище «Меченый». Теперь ему предстоит много опасных задач.

Отметим, что формально игры из серии S.T.A.L.K.E.R. не связаны с повестью «Пикник на обочине» братьев Стругацких и созданного на ее основе фильма Андрея Тарковского. Сюжет здесь свой, Зона образовалось в результате в результате второго взрыва на АЭС, а не визита пришельцев в городок Хармонт. Однако некое влияние фантастического произведения все же прослеживается. Это видно по заимствованию самой концепции враждебной Зоны, полной страшных зомби, аномалий, артефактов, и образа сталкеров, готовых на все ради хабара.

В 2008 году разработчик выпустил игру-приквел «S.T.A.L.K.E.R .: Чистое небо», а в 2009 – «S.T.A.L.K.E.R .: Зов Припяти», каждая из которых имеет свой сюжет. На 2021 год компания анонсировала релиз шутера S.T.A.L.K.E.R. 2. В целом, эта серия получила положительные отзывы популярных игровых сайтов и критиков. Благодаря ей появились не только литературные произведения, аматорские фильмы и комиксы. Игры побудили интерес к реальной Чернобыльской зоне. Как итог – новый вид экстремального туризма в Чернобыль, Припять и зону отчуждения – сталкерство – путешествия по реальной зоне отчуждения.

Как появилась книжная серия «S.T.A.L.K.E.R»

Еще до официального выхода шутера разработчик GSC Game World решил воплотить гениальную идею. Действительно, грешно было бы оставить такой таинственный и притягательный мир только в рамках компьютерной игры. Поэтому незадолго до релиза компания договорилась о выпуске цикла книг, написанных по мотивам вселенной S.T.A.L.K.E.R. а.

Вместе с тем, GSC Game World не пошла легким путем. Сборник «Тени Чернобыля», который появился в продаже одновременно с шутером, не стал его банальной новеллизацией. Как известно, разработчик объявил конкурс рассказов, сочиненных о мире Зоны, детали которого появились в открытом доступе еще на стадии разработки игры. Лучшие произведения и вошли в «Тени Чернобыля». Понятно, что о строгом соответствии официальном сюжету и событиям в игре речи быть не могло, ведь литераторы основывались не на готовой версии, а больше на своих предположениях и ожиданиях от нее.

В сборник «Тени Чернобыля» вошли повесть «Клык» Ежи Тумановского, эссе «День без наших фантазий» Александра Дядищева, три новеллы «Байки из склепа» Юрия Круглова, а также семь рассказов: «Первый» Дмитрия Калинина, «Трудная мишень для ефрейтора Кердыбаева» и «Колодец» Яна Олешковского, «Оборотень» Сергея Жидкова, «Две улыбки для Контролера» Романа Куликова, «Мать» Юрия Круглова и «Два дня» Gall.

Сразу же после публикации сборника были представлены первые крупные произведения нового межавторского цикла – романы «Зона поражения» Василия Орехова, «Дезертир» Алексея Степанова и «Дом на болоте» Алексея Калугина. Данные работы сильно отличались и по духу, и по построению сюжета, хоть в целом задали вектор развития всей книжной серии.

Судя по всему, издатели сами были ошарашены возрастающей популярностью литературно-игрового проекта, ведь после выхода «Дома на болоте» наступил довольно длительный перерыв. Лишь спустя полгода издательство «Эксмо» наладило регулярный выпуск фантастических боевиков. Новую «волну» открыли романы «Выбор оружия» Андрея Левицкого, «Обратный отсчёт» Вячеслава Шалыгина и «Мечта на поражение» Алексея Калугина. Очевидно, что на известность книг повлиял и удачный коммерческий ход: в коробки с дисками шутера размещали рекламные листовки о новой серии романов.

Уже с 2008 года книги под брендом S.T.A.L.K.E.R. публиковались ежемесячно, привлекая все больше авторов, как начинающих, так и опытных. «Фишкой» проекта стала некая автономность писателей и их произведений. Ведь у каждого из них был уникальный взгляд на Зону. Фактически боевики никак между собой не связаны, разве что атмосферой или отдельными мотивами, так что читать их можно в любом порядке.

Книжная серия S.T.A.L.K.E.R. официально просуществовала с 2007 по 2012 год. На протяжении пяти лет российские издательства «Эксмо», «АСТ» и «Астрель» «накопили» восемьдесят девять книг, написанных по мотивам игровой вселенной «S.T.A.L.K.E.R.». Впрочем, несмотря на закрытие из-за юридических коллизий, книги на ее тематику выходят и по сей день. «Зона смерти», «STALKER» (без точек), «СТАЛКЕР» (кириллицей) и даже S.W.A.L.K.E.R. (юмористические антологии) – все это названия книжный серий, общее число изданий в которых уже давно превышает две сотни. И это не считая неопубликованных работ и интернет-рассказов.

5 популярных романов из серии S.T.A.L.K.E.R.

«Дезертир» находится в числе первых книг в литературно-игровом проекте S.T.A.L.K.E.R. Ее автор Алексей Степанов – это один из псевдонимов российского писателя-фантаста Игоря Пронина. В романе перед читателями возникает мрачная постапокалиптическая борьба за выживание.

Главный герой романа – солдат-срочник Никита Нефедов служит на Чернобыльском кордоне. Он знает, что Зона – зловещее место, куда никто не хотел бы попасть. Но он вынужден ступить на землю, кишащую жуткими тварями, поскольку не видит другого выхода. Нечеловеческие условия жизни и дедовщина заставляют его дезертировать. Лишь чудом уцелев, юноша вливается в ряды членов местных группировок контрабандистов. Проходя путь от загнанного в угол «духа» до опытного сталкера, он становится совершенно иным человеком.

В «Дезертире» крайне интересно показана мистическая составляющая – как Зона «поглощает» личность, забирает ее себе. Неслучайно роман разделен на шесть глав, так как каждая часть показывает психологические изменения, происходящие с главным героем. Автор демонстрирует трансформацию его внутреннего мира, характера, отношение ко многим ситуациям в экстремальных ситуациях. По сути, это наблюдение за возникновением Человека Зоны, чудовищным в своей неотвратимости. Человека, который стал частью Зоны, либо Зона стала его частью.

Кроме этого, в романе интересен взгляд Алексея Степанова на Зону как разумное существо, создающее свое пространство и диктующее свои условия игры.

Роман «Дом на болоте» российского писателя-фантаста Алексея Калугина стоит особняком от остальных книг в серии. Во многом благодаря тому, что в нем нет кровожадных сцен, безумных преследований и нещадных перестрелок. Взамен автор предлагает неспешное повествование, добрую иронию и философские размышления.

Центральное действующее лицо – молодой сталкер Штырь. Он не собирается подражать «коллегам по цеху». Ему вовсе не нужно преодолевать смертоносные ловушки, расставленные по дороге к таинственному Монолиту, или сражаться с мутантами и мародерами. Жажда быстро разбогатеть толкает Штыря на темную дорожку – он хочет ограбить и убить доктора, живущего на болоте и безвозмездно «латающего» раненых сталкеров. Болотный Доктор – местная легенда, человек со своей философией, научившийся понимать тот мир, в котором живет. В Зоне он занимает особое место, поэтому Штырь, бросившей ему вызов, бросил вызов и ей.

Алексею Калугину удалось не только ярко описать главных героев, передать антураж Зоны, но и показать ее совершенно с другой, неожиданной стороны.

В следующей книге «Мечта на поражение» Алексей Калугин остается верен своему стилю. Здесь есть красочные схватки, чрезвычайные ситуации и сложные загадки, мрачная атмосфера и интригующая концовка, однако прозаик все-таки акцентирует внимание на смысловых нагрузках и психологических портретах персонажей.

Согласно сюжету, группа сталкеров намерена отправиться в опасную вылазку к Исполнителю желаний. У каждого из них свои мотивы для путешествия, которое вполне может стать последним…Но только один из них идет туда под дулом автомата. Опытный сталкер-одиночка Гупи не по своей воле становится проводником для этих отчаянных людей, ведь чтобы дойти до таинственного Монолита нужно пройти сквозь адские испытания.

У Калугина получилось очень «живые», нешаблонные персонажи, поскольку автор постарался максимально раскрыть их психологический потенциал – чувства, сомнения, страхи. Проработана центральная тема всей книги – мечты и желания человека, а концовка заставляет задуматься над вопросами: «Куда движется наша жизнь?», «Чего мы хотим на самом деле?», «Что делает нас счастливыми?», «Все ли мечты должны сбываться?».

«Сердце Зоны» – это прямое продолжение романа «Выбор оружия» украинского писателя-фантаста Андрея Левицкого, в котором читатели снова столкнутся с закадычными друзьями-сталкерами – бывшим десантником Пригоршней и знатоком артефактов Химиком.

Авторская задумка такова: Химику и Пригоршне предстоит трудновыполнимая задача, а именно отвезти таинственный ящик вглубь Зоны и активировать его. И вот они уже мчатся на своем броневике «Малыш» по просторам необъятной и загадочной Зоны, даже не догадываясь, что им будет препятствовать сразу несколько противоборствующих сторон. Сталкеров ждут десятки стычек с опасными врагами, путешествие по неведомыми местам и открытие страшных тайн.

Поклонников жанра «Сердце зоны» не разочарует. Автор наполнил книгу новыми существами, локациями и терминами. Сюжет насыщен событиями, персонажами, неожиданными поворотами, да и вообще движением. Так что экшена в романе предостаточно.

«Связанные зоной» – творение двух российских писателей-фантастов Романа Куликова и Ежи Тумановского.

Роман начинается с маленького мальчика, игравшего во дворе. Игравшего тихо в мирном городке, вдали от Зоны отчуждения. Но его детские забавы закончились трагически: ребенка покусала собака. Страшные раны, больница, операция… И только одно не понятно, как такое могло произойти, ведь никаких собак поблизости не было. Отец мальчика, бывший сталкер, понимает: эти раны мог оставить псевдопес, который был только там, в Зоне…

Интригующе, правда? Однако это только одна из основных сюжетных линий. Всего в книге четыре центральных персонажа, каждый из которых имеет свою историю, свою философию, свою цель. Волею случая они оказываются взаимосвязаны, ибо им предстоит побороться не только за себя, но и за жизнь ближнего.

Роман «Связанные зоной» написан по всем канонам фантастического боевика, а его душераздирающая концовка заставит пережить бурю эмоций.

Как выше уже говорилось, книжная серия S.T.A.L.K.E.R. включает десятки изданий разных мастеров фантастического жанра. Отзывы критиков и самих читателей не всегда однозначны: какие-то книги называют достойным образцом литературного творчества, какие-то посредственными работами. Впрочем, это вовсе не помешало стать S.T.A.L.K.E.R.у одним из самых успешных межавторских циклов. Как и сама игра, он по праву носит звание культового проекта.

Статья взята с сайта Epolits, ссылка на оригинал статьи: https://epolits.com/articles/stalker-seriya-knig-kak-poyavilas-legendarnaya-kniga