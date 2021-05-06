Фотофакт: в Сватово расцвели сакуры

В центре Сватово расцвели сакуры. Полюбоваться нежным розовым цветом можно в сквере на площади Злагоды.

Об этом сообщает svatove.city.

Также японские деревца изобилуют цветом и на участке возле районной библиотеки.

В Сватово сакуры появились благодаря участию коллектива Сватовской районной библиотеки в проекте Международной организации по миграции «Содействие устойчивому развитию и сплочению громад, подвергшихся последствиям конфликта в Донбассе» при поддержке Правительства Японии. Первые 14 деревьев японской сакуры в библиотеке получили в 2017. Тогда их высадили в Сватово в сквере на площади Злагоды, на территории библиотеки и школы № 8.

Еще 20 сакур коллектив библиотеки получил в октябре 2018. Две сакуры посадили на территории библиотеки, другие передали школам района. Сакуры посадили в школах Сватово, а также в сельских – Гончаровской, Меловатской, Райгородский, Преображенской и Куземовской.