В Северодонецке на Чистом озере “застукали” парочку чомг. ФОТО

В Северодонецке на Чистом озере запечатлели на камеру парочку красивых птиц – чомг.

Фотографии опубликованы на странице пользователя инстаграм evren_petite

Для справки. Чомга, или большая поганка – вид водных птиц из семейства поганковых. Обитает в прудах и озёрах по всей Евразии, кроме самых северных областей, Австралии и Новой Зеландии. Встречается местами в Африке.

Эта водоплавающая птица самая крупная из поганок, мельче домашней утки, размером с крякву. Шея у нее длинная и тонкая, клюв прямой, заостренный. Спина буровато-рыжая, живот, шея и голова белые. В весеннем оперении у чомг появляются два тёмных пучка перьев, похожих на «ушки», и рыжий «воротничок» вокруг шеи. Зимой этих “украшений” у птиц нет.

Чомга практически все время проводит на воде. Отлично плавает и ныряет, перемещаясь под водою на десятки метров. При опасности мгновенно ныряет и может оставаться под водой до 3-х минут. Летает эта птица неохотно, а на суше передвигается с трудом, ковыляет. Голос у чомги очень громкий и разнообразный. В брачный период водоплавающие издают далеко слышные крики «куа», «круа» «корр».