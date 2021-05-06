На Луганщине рассказали, какие трассы скоро начнут ремонтировать

В Луганской области сейчас идет подготовка проектно-сметной документации по другим объектам « Большого Строительства », которые будут реализованы в текущем году.

Об этом рассказал заместитель начальника Службы автомобильных дорог в Луганской области Олег Кравцов, сообщает пресс-служба ведомства.

Так, во втором полугодии текущего года планируется приступить к восстановлению дорог за счет международных доноров.

Как уже сообщалось, в декабре 2020 Украина получила кредит 100 млн евро на ремонт более 180 км дорог. Такой результат Соглашения между Правительством Украины и Европейским инвестиционным банком (МБРР).

Средства будут предусмотрены на капитальный и текущий средний ремонт участков трех дорог: Н-26 (Чугуев – Меловое), Р-66 (КПП «Демино-Александровка» – Сватово – Лисичанск – Луганск), Т-13-02 – (КПП «Танюшевка »- Старобельск – Бахмут).

По словам Олега Кравцова, согласно проектам, кроме асфальтового покрытия, предусмотрено отремонтировать все искусственные сооружения и осуществить освещение населенных пунктов по современным европейским стандартам. Работы по восстановлению дорог в Луганской области будут выполняться с привлечением специалистов независимого технического надзора.

За средства МБРР – капитальный ремонт дороги Р-66 Контрольно-пропускной пункт «Демино-Александровка» – Сватово – Лисичанск – Луганск на участке км 30 + 000 – км 86 + 600, в общем 56,6 км. Дорога проходит через населенные пункты Аношкино, Нижняя Дуванка, Сватово.

За средства МБРР – капитальный ремонт дороги Р-66 КПП «Демино-Александровка» – Сватово – Лисичанск – Луганск на участке км 93 + 400 – км 145 + 075 – 51,6 км. Дорога проходит через Сватово, Червонопоповку, Кременную, Рубежное.

За средства МБРР – капитальный ремонт дороги Н-26 Чугуев – Меловое на участке км 136 + 000 – км 148 + 000 – 12,0 км. Дорога проходит через Сватово.

За средства МБРР – капитальный ремонт дороги общего пользования государственного значения Т-13-02 контрольно-пропускной пункт «Танюшевка» – Старобельск – Бахмут на участке км 71 + 900 – км 121 + 400 – 49,5 км. Дорога проходит через населенные пункты Старобельск, Верхняя Покровка, Нижнепокровка, Новая Астрахань, Михайловка, Варваровка, Рубежное.

За средства МБРР – Дорога Т-13-02 Контрольно-пропускной пункт «Танюшевка» – Старобельск – Бахмут на участке км 0 +000 – км 31 +900 – 31,9 км. Дорога проходит через КПП «Танюшевка», Белолуцк, Зайдаровка, Новопсков.

Кроме того, за средства госбюджета, сейчас готовятся проекты по восстановлению следующих автомобильных дорог Т-13-14, Т-13-02, Т-13-07:

Дорога Т-13-14 Контрольно-пропускной пункт «Просяное» – Беловодск – Широкий на участке км 0 +000 – км 15 +500 – 15,5 км. Дорога проходит от КПП «Просяное» до Марковки.

Дорога Т-13-14 КПП «Просяное» – Беловодск – Широкий на участке км 15 + 500 – км 50 + 553 – 35,0 км. Дорога проходит через населенные пункты Марковка, Бондаровка, Кононовка, Беловодск.

Дорога Т-13-14 КПП «Просяное» – Беловодск – Широкий на участке км 50 + 872 – км 94 + 000 – 43,1 км. Дорога проходит через Беловодск – Городище – Широкий.

Дорога Т-13-02 Контрольно-пропускной пункт «Танюшевка» – Старобельск – Бахмут на участке км 31 + 900 – км 68 + 100 – 36,20 км. Дорога проходит через населенные пункты Заайдаровка, Новопсков, Рыбянцево, Пески, Проезжее, Лиман, Старобельск.

Дорога Т-13-07 проходит по территории Сватовского, Белокуракинского, Новопсковского, Марковского и Меловского районов. Дорога проходит через населенные пункты Сватово, Демьяновка, Белокуракино, Осиново, Новопсков, Лесную Поляну, Марковку, Морозовку, Меловое.

Дорога Т-13-07 Сватово – Новопсков – Меловое на участке км 1 +400 – км 26 +000 – всего 24,6 км.

Дорога Т-13-07 Сватово – Новопсков – Меловое на участке км 26 + 000 – км 50 + 600 – 24,6 км.

Дорога Т-13-07 Сватово – Новопсков – Меловое на участке км 53 + 100 – км 82 + 783 – 29,7 км.

Дорога Т-13-07 Сватово – Новопсков – Меловое на участке км 83 + 100 – км 120 + 052 – 36,9 км.

Дорога Т-13-07 Сватово – Новопсков – Меловое на участке км 120 + 052 – км 157 + 000 – 36,9 км.

Часть этих объектов начнут делать уже в этом году, часть из них продолжат – в следующем.

Напомним, ранее мы сообщали, какие дороги сейчас ремонтируются в области.