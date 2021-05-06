В ОРЛО незаконные вооруженные формирования решили отменить все массовые гуляния на День Победы

В оккупированном Луганске группировка «ЛНР» отменила все массовые мероприятия, посвященные Дню победы. Парад все-таки проведу, но без зрителей.

Об этом сообщают подконтрольные группировке СМИ, передает Реальная газета.

Ограничения связали со сложной ситуацией с коронавирусом.

Анонсированную ранее акцию «Бессмертный полк» проведут онлайн. Жителей ОРЛО из разных регионов не будут свозить вместе для участия в акциях. Также отменили работу полевых кухонь.

Парад, который должен пройти 9 мая на Театральной площади, запишу на камеры, а потом покажут по местному телевидению.