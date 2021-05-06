В Трехизбенке отремонтировали здание, в котором располагаются ФАП, библиотека и «Клуб активного долголетия»

Крыша текла, полы прогнили, окна нельзя было нормально открыть – совсем недавно в таком удручающем состоянии находилось здание в селе Трехизбенка Луганской области. Хотя именно в нем работают такие важные для местных жителей организации. Однако сейчас благодаря ремонту все изменилось к лучшему.

Об этом сообщает Датский совет по делам беженцев – Датская группа по разминированию.

«Двери тоже были с дырами, пропускали и снег, и дождь. Состояние не из приятных, хотя в этом здании находится библиотека и «Клуб активного долголетия». А также фельдшерско-акушерский пункт, где не было ни света, ни отопления», — рассказывает Ольга. Она вместе с односельчанами решили изменить ситуацию и подала в DRC-DDG проект реновации здания. Идею поддержали и вскоре здесь начались ремонтные работы.

«Благодаря поддержке, мы смогли отремонтировать все комнаты! Окна и двери поменяли, крышу перекрыли. Односельчане очень довольны, ведь это единственное здание, которое осталось «живое». Люди рады, что могут прийти и зимой, и летом, ведь там уже есть отопление», — делится Ольга.

В DRC – DDG отмечают, что смогли помочь жителям Трехизбенки с реновацией благодаря поддержке European Union in Ukraine.