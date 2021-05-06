“Большое строительство”: какие дороги сейчас ремонтируют в Луганской области

Сейчас работы по проекту «Большое Строительство» продолжаются в каждом районе Луганской области (после реформы их стало 8, из них на подконтрольной территории – 4), то есть на территории, где проживает 670 тыс жителей.

Об этом рассказал заместитель начальника Службы автомобильных дорог в Луганской области Олег Кравцов, передает пресс-служба ведомства. Он уточнил, какие участки трасс ремонтируются на данный момент:

Маршрут Лисичанск – Бахмут Т-13-02 на участке км 141 + 100 – км 155 + 100 (между населенными пунктами Лисичанск – Бахмут, к границе с Донецкой областью), протяженностью 14 километров. Здесь работают дорожники ООО «Автомагистраль-Юг». На объекте привлечены около 130 работников и 70 единиц спецтехники. Подрядчик обещает закончить работы в июне 2021 года. Трасса Т-13-02 Контрольно-пропускной пункт «Танюшовка» – Старобельск – Бахмут имеет стратегическое значение, поскольку соединяет Луганскую и Донецкую области. Последние 8 лет на дороге не проводилось необходимых ремонтных работ. Аналогичные работы стартовали также в Донецкой области.

Маршрут Старобельск – Новоайдар, два участка дороги Н-21 Старобельск – Луганск – Хрустальный – Макеевка – Донецк, от Старобельска до Новоайдара (км 0 +000 – км 20 +000 и км 20 + 000 – км 39 + 960), протяженностью 40 километров . Дорога проходит через населенные пункты Старобельск, Половинкино, Байдовка, Шульгинка, Штормовое, Победное, Денежниковое, Новоайдар. Работы выполняют два подрядчика – ООО «Ростдорстрой» (км 0 +000 – км 20 +000) и ООО «Автомагистраль-Юг» (км 20 + 000 – км 39 + 960). По всей протяженности маршрута завершена укладка нижнего слоя асфальтобетона. Проводились работы по расширению дорожного полотна до 8 м (ширина дороги была 7 метров). Сейчас ведутся работы по устройству тротуаров и наружного освещения в населенных пунктах, через которые проходит трасса, устройство съездов и примыканий, автобусных остановок, барьерного ограждения, дорожных знаков, сигнальных столбиков и нанесение дорожной разметки. В июне – окончание работ.

Трасса Н-26 – Чугуев – Меловое. Дорога Н-26 – автомобильная дорога национального значения. Дорога начинается в городе Чугуев (Харьковская область), на Луганщине проходит через город Сватово, села Мостки, Калмыковка, Подгоровка, город Старобельск, пгт Беловодск, заканчивается в пгт Меловое на границе с Россией.

На дороге Н-26 Чугуев – Меловое в 2020 уже сдали в эксплуатацию 68,4 км дороги в Харьковской области. Теперь сможем обновить более 100 км в Луганской области. Сейчас активные работы продолжаются по маршруту Старобельск – Меловое, два участка дороги Н-26 общей протяженностью 70 километров. Работы проводятся на двух участках: км 230 + 000 – км 265 + 000 (от Евсуга до Беловодска), км 265 + 000 – км 300 + 885 (от Беловодска до Мелового). Генподрядчик – ООО «Онур Конструкцион Интернешнл». Сейчас ведутся работы по устройству нижнего слоя асфальтобетонного покрытия.

Маршрут Старобельск – Евсуг. Очень скоро начинаем работы на участке км 195 + 000 – км 230 + 000 – 35 километров. Дорога проходит через Старобельск, Евсуг. Здесь будет работать – ООО «Автомагистраль-Юг».

Маршрут Сватово – Старобельск, дорога Н-26 ООО «СК ЕВРОДОР» выполняются работы на участке км 167 + 000 – 175 + 000. Этот участок, протяженностью 8 км, начинается за населенным пунктом Мостки в сторону Старобельска.

На участке км 161 + 000 – 167 + 000, который находится между населенными пунктами Сватово и Мостки, 6 км, начали капитальный ремонт в 2020 году. Осталось положить верхний слой, сдача в эксплуатацию в текущем году. Подрядчик – ООО «СК ЕВРОДОР».

Кроме того, планируем за международные средства провести капитальный ремонт на участке км 136 + 000 – км 148 + 000 – 12,0 км. Дорога проходит через Сватово.

Средства Госбюджета – проведение работ на участке км 188 + 000 – км 195 + 000 – всего 7,0 км. Между с. Калмыковка и Старобельском.

В Службе автомобильных дорог в Луганской области, при поддержке Укравтодороа, разрабатываются планы по ремонту мостов на дороге Н-26 Чугуев – Меловое (через г.Старобельск), а именно – мост через реку Евсуг на км 229 + 593, мост через реку Боровая на км 167 + 076.

Маршрут Северодонецк – Золотое, два участка автомобильных дорог Р-66 и Т-13-16 общей протяженностью 44 километра; Основные работы на дороге Р-66 Контрольно-пропускной пункт «Демино-Александровка» – Сватово – Лисичанск – Луганск завершены и обеспечен беспрепятственный проезд. Дорога проходит через населенные пункты – Северодонецк, Лисичанск, Горское (Попаснянский район). Дорога Т-13-16 подъезд к городу Первомайск км 0 +000 – км 8 +200 (протяженность участка ремонта 8,2 км) проходит через населенный пункт Горское, Золотое (Попаснянский район). Продолжаются работы по организации дорожного движения – разметка, остановки транспорта.