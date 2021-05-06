Ситуация в зоне ООС ухудшилась: 19 обстрелов, двое бойцов ВСУ ранены



За прошедшие сутки, 5 мая, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 19 нарушений режима прекращения огня.

Так, вблизи Водяного оккупанты 5 раз открывали огонь из артиллерийских установок 152 и 122 калибров, минометов 120 и 82-го калибров и гранатометов различных систем, Пивденного – из минометов 120 калибра и артиллерийских установок 122 калибра; Новоалександровки – из минометов 82-го калибра, а у Новозвановки – еще и из противотанковых ракетных комплексов и станковых противотанковых гранатометов; дважды у Майорского – из минометов 82-го калибра, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия; Новотошковского – два раза применяли в сторону позиций наших защитников гранатометы различных систем и крупнокалиберные пулеметы; дважды в районе Новомихайловки и Каменки – из стрелкового оружия; дважды у Причепиловки – из крупнокалиберных пулеметов, стрелкового оружия, ручных противотанковых и подствольных гранатометов; в пригороде Песок и Гнутово – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.



Вследствие вражеских обстрелов двое украинских защитников получили ранения. Воинам оперативно оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние здоровья защитников – удовлетворительное.

На обстрелы оккупантов военнослужащие Объединенных сил открывали огонь.



О действиях вооруженных формирований Российской Федерации Украинская сторона СЦКК сообщила представителям ОБСЕ.



По состоянию на 7:00 утра 6 мая зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня. У населенного пункта Новогородское враг открывал огонь из минометов 82-го калибра. На обстрелы противника наши защитники открывали огонь.



Украинские военнослужащие и в дальнейшем контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил и соблюдают режим прекращения огня.