Переговоры Зеленского и Блинкена: онлайн трансляция

Вечером в среду, 5 мая, в Украину прибыл государственный секретарь США Энтони Блинкен. Его самолет приземлился в аэропорту “Борисполь” поздно вечером.

Блинкен прилетел в Украину с важным визитом: фото, видео и все подробности

Видео переговоров Энтони Блинкена с президентом Украины Владимиром Зеленским, будет доступно на сайте “источника” перед началом. Встреча пройдет с 11:30 до 12:30.

Их совместная пресс-конференция запланирована на 12:40.

В 09:30 Блинкен встретится с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой. После получасовых переговоров они пройдут к Мемориальной стене возле Михайловского собора, чтобы почтить память павших защитников Украины во время российской агрессии.

На 10:35 запланирована встреча госсекретаря США с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем.

“Мы стремимся укрепить партнерство с Украиной. Это будет важная возможность обсудить продолжающуюся агрессию России, подчеркнуть необходимость сохранения темпов реформ и сосредоточения внимания на них с нашими украинскими партнерами“, – прокомментировал свой визит Блинкен.

Как сообщал “источник”, накануне визита Энтони Блинкена Дмитрий Кулеба заявил, что одной из ключевых тем, которые будут обсуждаться во время визита государственного секретаря США в Украину будет безопасность. Кроме того, будут затронуты темы экономики и реформ.