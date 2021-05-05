В Украину прибыл госсекретарь США Энтони Блинкен: фото

Вечером в среду, 5 мая, в Украину прибыл государственный секретарь США Энтони Блинкен, его самолет приземлился в аэропорту “Борисполь” около 23.50. Блинкен будет находиться в Украине с официальным рабочим визитом 5-6 мая.

Об этом стало известно из данных сервиса Flightradar.

Самолет с госсекретарем США Энтони Блинкеном и его заместителем Викторией Нуланд прибыл в Украину, он приземлился в аэропорту “Борисполь” около 23.50.

Энтони Блинкен посещает Украину, “чтобы подчеркнуть непоколебимую поддержку Соединенными Штатами суверенитета и территориальной целостности Украины на фоне продолжающейся агрессии России”, говорится в заявлении Госдепа “США и Украина: стратегические партнеры”.

Для встречи и сопровождения автомобиля госсекретаря США в “Борисполь” направилась колонна из более 30 автомобилей, их сопровождал патрульный автомобиль. Также в кортеже есть автомобили с дипломатическими номерами посольства США, сообщили в Telegram-канале “Политика Страны”.

Госсекретарь США 6 мая встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским. Планируется, что стороны обсудят российскую агрессию на Донбассе.

Также Блинкен проведет встречу с главой МИД Дмитрием Кулебой, другими членами правительства и представителями украинского гражданского общества, “чтобы подтвердить непоколебимую поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины на фоне продолжающейся агрессии России”.

Программа на 6 мая:

09:30 – встреча с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой. После получасовых переговоров они пройдут к Мемориальной стене возле Михайловского собора, чтобы почтить память павших защитников Украины во время российской агрессии.

10:35 – встреча с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем.

11:30-12:30 – встреча с президентом Владимиром Зеленским. Их совместная пресс-конференция запланирована на 12:40.

14:15 – круглый стол с представителями украинского гражданского общества, пройдет в виртуальном режиме.

15:15 -онлайн-встреча с сотрудниками посольства США в Украине.

После запланированных на 15:50 интервью представителям СМИ госсекретарь Блинкен отправится в аэропорт.

Как сообщал “источник”, в среду, 5 мая, в Украину с официальным рабочим визитом приедет госсекретарь США Энтони Блинкен, он проведет встречу с президентом Владимиром Зеленским 6 мая в 11:30.