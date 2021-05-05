Жительница Луганщины хотела продать обувь, а осталась без 19 тысяч гривен

В Старобельское районное управление полиции обратилась женщина, которая рассказала полицейским, что она разместила объявление о продаже обуви на сайте «OLX», но наткнулась на мошенников и потеряла около 19 тысяч гривен.

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Луганской области.

Как выяснилось, с женщиной связался потенциальный покупатель, которому она сообщила номер карточки для оплаты. После предоставления реквизитов, потерпевшей позвонили неизвестные, которые представились работниками банка и заверили, что для получения оплаты ей необходимо активировать банковскую карточку и осуществить денежный перевод на указанный банковский счет. Женщина выполнила все условия мошенников и потеряла деньги.

Полиция в очередной раз обращается к гражданам с просьбой не выполнять указания незнакомцев и всегда проверять информацию, которую вам сообщают!