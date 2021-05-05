Возле Попасной НВФ стреляли из ПТУРа: возник локальный пожар. ФОТО

Сегодня, 5 мая, вблизи населенного пункта Попасная незаконные вооруженные формирования РФ осуществили выстрел противотанковой управляемой ракетой, которая разорвалась вблизи гражданского сектора и вызвала локальную пожар, который мог повлечь за собой разрушение объектов инфраструктуры. К счастью, среди гражданского населения никто не пострадал. В настоящее время пожар локализован военнослужащими одной из механизированных бригад.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.



“Действия российских оккупантов раз подтверждают то, что враг целенаправленно нарушает режим прекращения огня и подвергает опасности гражданское население”, – сказано в сообщении.

О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителям ОБСЕ через Украинскую сторону общего центра контроля и координации прекращении огня и стабилизации линии разграничения сторон.