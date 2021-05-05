На шахте “Горская” вспыхнул протест: подробности

На шахте “Горская”, что в Луганской области, объявили о начале акции протеста.

Об этом на своей странице в соцсети сообщил глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.

“Первая смена отказалась спускаться в шахту. Предприятие переведено в режим простоя. Кроме расчетов по зарплатной задолженности, работники требуют обеспечения работников средствами индивидуальной защиты. Почти на 1100 подземных рабочих на госпредприятии лишь 180 самоспасателей. Что недопустимо – при таких условиях шахтеры просто не имеют права работать под землей. Горняки требуют выплатить зарплатный долг – 50% января, февраля, марта. Работники непромышленной группы с января едва сводят концы с концами, не получая ни копейки”, – рассказал Михаил Волынец.

Он отметил, что трудовой коллектив шахты готов к масштабным протестам: ехать в столицу и пикетировать здания органов центральной власти.

Позднее Михаил Волынец сообщил, что 14 горняков шахты «Горская» с 1-ой смены спустились и остались в шахте.

“Сейчас с ними находятся специалисты горноспасательной службы и врач. Длительное пребывание в условиях забоя здоровья не прибавляет. Шахтеры второй смены поддерживают протест на поверхности”, – сказано в сообщении.



Протестующие требуют выплаты зарплатного долга, который по состоянию на сегодня по ГП «Первомайскуголь» достиг 127, 4 млн грн. Кроме того, шахтеры недовольны обеспечением государственных угледобывающих предприятий средствами индивидуальной защиты.