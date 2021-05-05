Луганщина получила семь новых автомобилей скорой помощи

Сегодня, 5 мая, в Киеве работникам коммунального некоммерческого предприятия «Луганский региональный центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф» передано партию специализированных авто типа С в количестве семь единиц.

Об этом рассказали в Луганской областной военно-гражданской администрации.

Об этом сообщил генеральный директор Луганского регионального центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Дмитрий Киселев. Всего ожидается поставка в область 28 автомобилей типа В и С и еще 10 авто типа В.

В мероприятии также приняли участие представители Министерства здравоохранения Украины и государственного предприятия «Медицинские закупки Украины».