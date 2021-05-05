Жителя Старобельщины задержали за убийство односельчанина

34-летнего жителя с. Шульгинка Старобельского района, ранее судимого за убийство, задержали в порядке ст. 208 УПК Украины. По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 121 «Умышленное тяжкое телесное повреждение». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от семи до десяти лет.

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Луганской области.

Так, вчера, 4 мая, в полицию поступило сообщение жителя с. Шульгинка о том, что в доме сына он обнаружил его мертвым, и рассказал полицейским, что накануне его сына избили неизвестные.

Сотрудники следственно-оперативной группы, выехавшие на место происшествия, вместе с оперативниками Управления уголовного розыска в ходе проведения следственно-оперативных действий установили обстоятельства происшествия.

По предварительной информации, между мужчиной и односельчанами, с которыми он употреблял спиртные напитки, возникла конфликтная ситуация. Между хозяином и одним из гостей произошла драка, в ходе которой подозреваемый нанес многочисленные телесные повреждения потерпевшему, от которых он скончался.

Оперативники уголовного розыска установили местонахождение подозреваемого и задержали его в Сватовском районе, где он скрывался от следствия.

Сейчас в рамках открытого уголовного производства под процессуальным руководством прокуратуры продолжается досудебное следствие. Следователи после объявления задержанному подозрения в совершении преступления, обратятся с ходатайством в суд об избрании ему меры пресечения – содержание под стражей.