Лисичанск: Спасатели сообщили подробности ликвидации пожара в бельгийской больнице, построенной в XIX веке. ФОТО

Вчера, 4 мая, в 20:14 в Службу спасения «101» поступило сообщение, что в городе Лисичанск по улице Могилевская, горит крыша заброшенного здания, которое было построено еще в XIX столетии.

Об этом проинформировали в ГУ ГСЧС в Луганской области.

К месту вызова сразу же были направлены 2 автоцистерны 9 государственной пожарно-спасательной части ГУ ГСЧС Украины в Луганской области. По прибытию, во время разведки было установлено, что горит крыша четырехэтажного неэксплуатируемого сооружения на площади 65 кв.м.

Для тушение пожара был подан ствол «Protek» и дополнительно вызвано автоцистерну ДПРЧ-64 и автолестницу ДПРЧ-9. По прибытию дополнительных сил был подан еще один ствол на тушение крыши здания.

В 20:50 пожар был локализован, а в 21:20 ликвидирован.

Пострадавших и погибших на пожаре не выявлено.

Причины пожара устанавливают специалисты.