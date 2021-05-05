На Луганщине патрульные выявили «ЗИЛ-131А», груженный древесиной: у водителя не было разрешительных документов

Вчера, 4 мая, во время несения службы возле станции Ольховая Счастьенского района сотрудниками сектора реагирования патрульной полиции Счастьенского районного управления для проверки документов был остановлен автомобиль «ЗИЛ-131А» под управлением 45-летнего местного жителя, который перевозил древесину.

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Луганской области.

В ходе проверки было установлено, что у водителя отсутствуют необходимые документы на перевозку древесины. Сотрудники следственно-оперативной группы, прибывшие на место происшествия, провели необходимые первоочередные следственные действия.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ст. 246 УК Украины «Незаконная порубка или незаконная перевозка, хранение, сбыт леса». Под процессуальным руководством прокуратуры в рамках уголовного производства продолжается досудебное следствие. Сейчас следователи готовят ходатайство в суд о наложении ареста на удаленные древесину и транспортное средство.