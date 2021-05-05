«Сумерки»: Как появилась легендарная книга

История Изабеллы Свон, изложенная американской писательницей Стефани Майер в «вампирской» саге, в некоторой степени похожа на сказку о современной Золушке. Белла – внешне привлекательная, милая и добрая девушка, но она сама не очень верит в свою притягательность, боится всеобщего внимания и страдает от собственной, как ей кажется, неуклюжести. На протяжении серии Белла избавляется от комплекса неполноценности благодаря помощи и поддержке окружающих. И в первую очередь – благодаря любви ее прекрасного принца Эдварда Каллена (тут надо сказать, что принц совсем не прост – он вампир-вегетерианец). Согласитесь, что сюжет с такой подоплекой в паре с любовной драмой всегда будет актуален и интересен. Именно поэтому сага «Сумерки» – одна из наиболее коммерчески успешных мелодрам в современной литературе. Рассказываем, как появился этот феномен поп-культуры 2000-х годов.

Сон, который изменил все

Могла ли скромная американская домохозяйка, мама троих сыновей и прихожанка Церкви Иисуса Христа святых последних дней (мормоны) Стефани Морган Майер представить, что ее романтическое фэнтези «Сумерки» произведет эффект взорвавшейся бомбы? Едва ли. Даже спустя несколько лет после выхода первой части тетралогии она все еще не верила в успех. В жизни Стефани всегда было все четко и понятно. Она выросла в небольшом провинциальном городке Финиксе, где 5-тысячная мормонская община поддерживала своих прихожан. Глава многодетного семейства (у Стеф есть еще две сестры и три брата) после работы собирал родных и читал главы из Книги Мормона. Детям не разрешалось смотреть телевизор (исключение – воскресенье до 8-ми вечера). В школе общины будущая романистка носила длинную юбку и гладко зачесывала волосы. Также в доме Морганов не было никакой другой литературы, кроме духовной, хотя Стеф и нарушала запрет отца. На ее литературные вкусы повлияли книги Джейн Остин, Шарлотты Бронте, Уильяма Шекспира, Луизы Мэй Олкотт, Дафны дю Морье и других авторов.

После приходской школы Стефани перешла в светскую, а потом отучилась в мормонском Университете Бригама Янга. Имеет степень бакалавра по специальности английский язык. Еще во время студенчества она вышла замуж за своего давнего знакомого Кристиана Майера, от которого родила троих сыновей. Миссис Майер всецело посвящала себя хлопотам по дому и заботе о детях, пока однажды ей не приснился удивительный сон…

Стефани Майер

Писательница рассказывала в многочисленных интервью, что никогда не забудет ночь 2 июня 2003 года. Именно тогда ей привиделись во сне яркие образы. На изумрудном лугу, залитым ослепительным светом, о чем-то беседовали двое молодых людей. Она – смертная девушка с нежной и чистой душой. Он – красавец-вампир, съедаемый изнутри противоречивыми чувствами. С одной стороны, он любил ее, с другой – жаждал испить ее крови…Проснувшись, Стефани не смогла отказаться от идеи записать увиденное во сне. «Хотя мне предстояло множество дел, я долго лежала в постели, думая о том, что мне приснилось. Сделав наспех самое необходимое, я села за компьютер, начала печатать и не останавливалась, пока не описала увиденную во сне историю», – вспоминала прозаик.

Майер работала над романом поздними вечерами на протяжении трех месяцев. В итоге получилась 500-страничная рукопись. Изначально она не горела желанием показывать свое творение издателям, но ее переубедила сестра. Набравшись смелости, Стеф отправила пятнадцать писем с рукописью разным литературным агентам и издательствам. Девять вернулись с отказом, пять остались без ответа, а одно таки «выстрелило». «Little, Brown and Co» подписало с начинающим автором контракт сразу на три книги и не прогадало. Роман «Сумерки», ориентированный на тинейджерскую аудиторию, вышел в 2005 году и занял пятое место в национальном списке бестселлеров.

«Сумеречная сага»

Для тех, кто вдруг не знает, рассказываем вокруг кого разворачивается сюжет в романтическом фэнтези «Сумерки». Семнадцатилетняя Белла Свон переезжает из солнечного Финикса в дождливый Форкс к отцу. Она устраивается в школу, где встречает загадочных молодых людей (братьев и сестер), старающихся держаться отстраненно от остальных учеников. Но больше всех ее заинтересовал Эдвард Каллен, к которому Белла испытывает необъяснимое влечение. Юноша отвечает на ее чувства взаимностью, но у него есть ужасная тайна. Эдвард и его семья – вампиры, правда не совсем обычные, а добровольно отказавшиеся от человеческой крови. Белла рискует жизнью рядом с ним, но их любовь оказывается сильнее всех препятствий. Первое издание романа разошлось только в США рекордным тиражом в 100 миллионов экземпляров и завоевало несколько наград. В том числе «Лучшая книга года Publishers Weekly», «Лучшая книга десятилетия Amazon.com» и другие.

Уже в 2006 году Стефани Майер представила вторую часть саги под названием «Новолуние», в 2007 третью – «Затмение», а в 2008 завершила ее романом «Рассвет». Из книги в книгу повествование неизменно велось от имени юной Беллы, и только в четвертой части некоторые события описаны с точки зрения ее друга Джейкоба Блэка.

Любопытные факты о самой популярной «вампирской» истории:

· Главные герои книги «Сумерки» не сразу получили имена. Долгое время писательница называла их просто «он» и «она». Только под завершение первого тома у обожаемого всеми вампира-красавчика появилось имя – Эдвард. Это своеобразная дань имени, которое когда-то считалось романтичным. А вот Белла (Изабелла) – имя, «припасенное» Стефани Майер для будущей дочери, которая у нее так и не родилась.

· С помощью географической карты прозаик искала, где бы ей «поселить» своих персонажей. Она просмотрела самые дождливые места в США и в итоге выбрала небольшой городок в штате Вашингтон, окруженный лесом.

· Майер признавалась, что каждая часть саги вдохновлена другим произведением мировой литературы: «Сумерки» – «Гордостью и предубеждением» Джейн Остин, «Новолуние» — «Ромео и Джульеттой» Шекспира, «Затмение» — «Грозовым перевалом» Эмили Бронте, «Рассвет» — «Венецианском купцом» и «Сном в летнюю ночь» Уильяма Шекспира.

· Обложки книг «Сумеречной саги» символичны. Яблоко на обложке «Сумерек» ассоциируется с библейским запретным плодом и означает недозволенную любовь Эдварда и Беллы. Обрывающаяся красная лента на обложке «Затмения» символизируют необходимость Беллы сделать выбор между Эдвардом и Джейкобом, а также и то, что она хочет остаться человеком. Обложка «Рассвета» – это шахматная доска с фигурами. По сути историю героев можно сравнить с шахматной партией, где зачастую на кону – жизнь.

· Верфольф Джейкоб Блэк, ставший одним из главных действующих лиц, изначально задумывался как второстепенный персонаж. Его роль в сюжете сводилась к тому, чтобы раскрыть Белле секрет Эдварда.

· Во вселенной Стефани Майер вампиры отражаются в зеркалах и их можно запечатлеть на снимках. Они сами распространяют слухи о боязни солнечного света и неотражении, чтобы люди не заподозрили опасности при виде их.

Стоит отметить, что путь к славе Стефани Майер не был усыпан лепестками роз. Одновременно на нее посыпались и восторженные отзывы, и откровенные насмешки. Литературные критики в основном ругали ее за незамысловатый стиль повествования и отсутствие смысловой нагрузки в тексте. Особенно рьяные противники даже умудрялись хейтить поклонников творчества писательницы. Но даже несмотря на это, ей удалось завоевать любовь большого количества читателей и собрать реально мощный фандом. Красноречиво скажут цифры: книги Майер переведены на 37 языков и проданы общим тиражом более 100 миллионов копий.

Другие книги из вселенной «Сумерек»

Через два года после выхода финальной части саги Стефани Майер представила новеллу «Недолгая вторая жизнь Бри Таннер». Она является своеобразным дополнением к роману «Затмение».

Сюжет книги разворачивается в одно время с сюжетом «Затмения», однако главная героиня здесь не Белла Свон, а девушка по имени Бри. Бри Таннер – новообращенная вампирша, ставшая частью армии, которую собирала Виктория для уничтожения семьи Калленов.

«Сумерки. Сага. Официальное иллюстрированное руководство» – издание, дающее ответы на многие вопросы о персонажах и мире «Сумерек». Впервые опубликовано издательством Little, Brown and Company в 2011 году. Гид вмещает в себя эксклюзивную информацию о «сумеречной» вселенной, включая профили персонажей, генеалогические карты, вырезанные моменты, фотографии, иллюстрации художников, интервью со Стефани Майер, географические местоположения, перекрестные ссылки и многое другое.

В августе 2020 года поклонники творчества романистки обрадовались долгожданному выходу романа «Солнце полуночи». Майер начала писать его давно, но в 2008 году отложила работу из-за фальстарта в сети. Оказалось, что неизвестные обнародовали первые главы новой книги. Писательница говорила, что может узнать «откуда растут ноги», однако надеялась, что распространитель сделал это не со зла. Утечка информации очень расстроила ее и заставила пересмотреть планы. «Моей первой мыслью было, что я просто не смогу продолжить… Когда пишешь, многое зависит от твоего собственного состояния. Если бы я села за «Солнце полуночи» прямо сейчас, в моём нынешнем расположении духа, Джеймс, скорее всего, одержал бы победу, а все Каллены бы погибли, что плохо согласовывалось бы с первоначальной историей», – вспоминала она.

Таким образом, публикация «Солнца полуночи» была отложена на неопределенный срок. При этом Стефани Майер сама разместила «слитые» главы, чтобы с ними могли ознакомиться добросовестные читатели. В итоге роман вышел летом 2020 года. В нем события, описываемые в «Сумерках», показаны с точки зрения Эдварда Каллена. Писательница постаралась восполнить многие пробелы. Например, приоткрыть завесу тайны над его прошлым, рассказать о его внутреннем состоянии в момент встречи с Беллой, показать завязку их романтических отношений.

В посвящении к роману Стефани Майер обратилась к фанатам: «Когда мы встретились впервые, многие из вас были подростками с прекрасными горящими глазами, полными мечтаний о будущем. Я надеюсь, что за прошедшие годы вы обрели то, о чём мечтали, и ваша жизнь оказалась даже лучше, чем вы надеялись».

«Вампирский эпос» в кино

Трогательная история любви юноши-вампира и смертной девушки нашла свое отражение и в кинематографе. За съемки фэнтезийной драмы по первой части саги взялась киностудия Summit Entertainment. Режиссерское кресло заняла Кэтрин Хардвик, а адаптировала роман сценарист Меллиса Розенберг. На роль вампира-вегетерианца выбрали британского актера и модель Роберта Паттинсона. Компанию ему составила американская актриса Кристен Стюарт, воплотившая на экране образ Беллы Свон. Премьера «Сумерек» состоялась в 2008 году, и при бюджете в 37 миллионов долларов фильм собрал в прокате почти 400 миллионов долларов.

Кристен Стюарт и Роберт Паттинсон/Кадр из фильма «Сумерки»

В последующих частях кинофраншизы сохранился высокий уровень кассовых сборов. «Сумерки. Сага. Новолуние» – второй фильм, снятый по роману «Новолуние» режиссером Крисом Вайцом. Вышел в мировой прокат в 2009. В следующем году на экранах появилась третья часть «Сумерки. Сага. Затмение» – адаптация романа «Затмение». Режиссером выступил Дэвид Слейд. Финальная книга «Рассвет» была разделена киношниками на две части – «Сумерки. Сага: Рассвет — Часть 1» и «Сумерки. Сага: Рассвет — Часть 2», которые были показаны на экранах в 2011 и 2012 годах соответственно.

Любопытно, что «Сумерки» входят в Топ-5 самых запрашиваемых фильмов в Сети. А саундтрек к нему, появившийся в 2008, в первую неделю продаж занял первое место чарта Billboard 200. Диск дважды становился платиновым, разлетевшись по миру тиражом более 2 миллионов копий.

В завершении материала об истории легендарной книги хотим добавить, что «Сумерки» – это не просто романтическая сказка со счастливым концом. Это история о простых человеческих взаимоотношениях: дружбе, преданности, альтруизме, готовности понимать, принимать и поддерживать близкого человека. О важности семейных ценностей. О возможности объединиться даже с оппонентами ради торжества справедливости и правды. О преодолении себя, взрослении и самосовершенствовании. В конце концов – о большой любви, которой так часто не хватает в нашем огромном мире.

Статья взята с сайта Epolits, ссылка на оригинал статьи: https://epolits.com/articles/sumerki-kak-poyavilas-legendarnaya-kniga