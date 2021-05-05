Оборвалась веревка: в ОРЛО мужчина упал в 20-метровый колодец

Во временно неподконтрольном селе Волнухино 35-летний мужчина чистил колодец и упал примерно с 20-метровой высоты в воду.

Об этом сообщает так называемое “МЧС ЛНР”.

Как указывается, спасателям позвонил мужчина и сказал, что его родственник упал в колодец и не может самостоятельно выбраться оттуда. Выяснилось, что пострадавший чистил колодец зафиксировал себя веревкой, однако она не выдержала и оборвалась. После падения он провел в колодце около часа.

Спасатели спустились в колодец, обвязали мужчину и вытащили на поверхность, где передали медикам. У пострадавшего диагностировали компрессионный перелом позвоночника со смещением и закрытый оскольчатый перелом левой пяточной кости со смещением. Он был госпитализирован в травматологическое отделение городской больницы. Сейчас врачи оценивают его состояние как стабильное.