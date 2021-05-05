В Лисичанске патрульные выявили вероятного вора

Вызов о краже в Лисичанске поступил на служебный планшет патрульных вчера, 4 мая. Заявительница сообщила, что утром неизвестные разбили окно в квартире на первом этаже дома в квартале Восточный, откуда совершили кражу чугунных радиаторов отопления.

Об этом сообщает Патрульная полиция Луганской области.



Патрульные полицейские немедленно начали поиски воров. При обследовании территории гаражного кооператива, расположенного неподалеку, патрульные обнаружили 23-летнего местного жителя, который загружал радиаторы отопления в автомобиль такси. Объяснить происхождение батарей человек не смог.



Для дальнейшего детального установления обстоятельств происшествия на место патрульные вызвали следственно-оперативную группу.