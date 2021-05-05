На Луганщине за минувшие сутки выявили 58 новых случаев COVID-19

Лабораторно подтверждено 58 новых случаев COVID-19 в Луганской области. От осложнений умерло три человека.

Об этом рассказали в Луганской областной военно-гражданской администрации.



География выявленных заболеваний:

город Лисичанск – двадцать восемь, Рубежное – шесть, Беловодский район – девять, Марковский – одно, Новопсковский – четыре, Попаснянский – два, Сватовский – восемь.



За все время исследований в области этот диагноз лабораторно подтвержден в 23 751 случаях.

Выздоровели – 19016 (29 за последние сутки), лечатся – 3999 (623 – стационарно, 3376 – амбулаторно).

Следует отметить, что за время распространения этого вируса в области заболели 955 детей в возрасте до 17 лет. Из них выздоровели – 762.



Уровень госпитализации в области на 100 000 населения равен 54,7 (при пороговом 60).



Вследствие осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 67-летний мужчина из Лисичанска; 65-летний мужчина и 84-летняя женщина из Рубежного.



Всего с начала пандемии на Луганщине от этой болезни умерло 736 человек.



По данным Министерства здравоохранения, по состоянию на 5 мая (09:00) в Украине 2090986 подтвержденных случаев COVID-19, из них 45 077 летальных, 1697358 человек выздоровели. Всего проведено 9518164 тестирования методом ПЦР. За сутки зафиксировано 2576 новых случаев; летальных – 161; осуществлено 29154 тестирования; выздоровели 7728 человек.