На Луганщине у Крымского был зафиксирован пролет вражеского БПЛА типа «Орлан-10»

За прошедшие сутки, 4 мая, в районе проведения операции Объединенных сил, вооруженные формирования Российской Федерации 6 раз нарушили режим прекращения огня.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.



Так, вблизи Водяного НВФ вели огонь из запрещенных минскими договоренностями минометов 120-го калибра; дважды у Красногоровки – из минометов 120-го калибра и из станковых противотанковых гранатометов; Авдеевки – из крупнокалиберных пулеметов; Луганское – еще и из гранатометов различных систем.



В районе населенных пунктов Новолуганское, Зайцево, Шумы, Пивденное, Зализное, Крымское, Торецкое и Новгородское был замечен пролет вражеского БПЛА типа «Орлан-10» с пересечением линии разграничения. Беспилотник был своевременно подавлен средствами РЭБ.



Обо всех фактах нарушений украинская сторона СЦКК оперативно сообщила СММ ОБСЕ.



По состоянию на 7:00 утра, 5 мая, зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск. Так, недалеко от населенного пункта Майорское враг открывал огонь из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.



Боевых потерь среди наших защитников нет.



Украинские военнослужащие и в дальнейшем контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил и соблюдают режим прекращения огня.