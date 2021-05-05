​”Придется повторить опыт балтийских стран”, – Огрызко сказал, что делать с ОРДЛО после освобождения

Украине ни в коем случае нельзя соглашаться на проведение выборов в оккупированных районах Донбасса до полной деоккупации, а может, и дольше. Такое заявление сделал бывший глава МИД Украины Владимир Огрызко в эфире телеканала “Эспресо”. Программа транслировалась на YouTube, передает Диалог.UA.

Он подчеркнул, что Украине нельзя подстраиваться под ОРДЛО, так как это грозит опасностью для всей страны.

“Никакой речи о выборах, пока не закончится оккупация, быть не может. Люди 7 лет находятся под влиянием российской пропагандистской машины… Их мозги 7 лет просто промывались в антиукраинском плане. Как можно позволять таким людям принимать участие в выборах?” – заявил бывший министр.

Он считает, что Украине стоит перенять опыт балтийских стран по деоккупации и на некоторое время ограничить жителей освобожденных районов в праве на участие в выборах. В ином случае, предупредил он, Москва может получить контроль над Украиной.

“Мы получим раковую опухоль в украинском политическом пространстве. И это будет влиять на ситуацию в остальной Украине. Мы не должны присоединять раковую опухоль, чтобы весь организм болел”, – констатировал Огрызко.