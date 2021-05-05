В Лисичанске возник пожар в историческом здании. ВИДЕО

В Лисичанске горело историческое здание бельгийской больницы, расположенное в районе бывшего содового завода.

Видео, снятое очевидцами, появилось в сети вечером 4 мая, передает Час Пик.

На кадрах видно, что огнем охвачена часть крыши здания.

Жители Лисичанска в сети высказывают предположения, что причина возгорания – поджог.

Больница была построена в начале XX века и функционировала до 2010 года. В последние несколько лет здание стремительно приходило в негодность, в частности крыша к настоящему времени была практически полностью разрушена.

Никаких других подробностей пока не сообщается.