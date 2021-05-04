В Евросоюзе назвали срок запуска “ковид-паспортов”

Евросоюз введет паспорта вакцинации уже в июне 2021 года, в то же время в Италии национальные COVID-паспорта вступят в силу уже с середины мая.

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Соответствующее заявление сделал премьер-министр Италии Марио Драги, которого цитирует издание La Reppublica.

Во время видеоконференции министров туризма стран G20 Драги отметил, что Италия решила пойти навстречу путешественникам, планирующим посетить страну, и во второй половине мая разрешит въезд для туристов с “ковид-паспортами”. В то же время в странах Евросоюза “зеленый пропуск” будет введен со второй половины июня.

“Зеленые паспорта” будут содержать информацию о проведенных прививках владельцу документа, о том, что владелец “ковид-паспорта” имеет иммунитет в связи с восстановлением после коронавируса или недавно получил отрицательный результат на COVID-19.

Как сообщал “источник”, Черногория снимает все ограничительные меры на посещение страны гражданами четырех стран, в том числе и Украины.