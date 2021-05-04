На Луганщине за сутки выявили 21 новый случай COVID-19

Лабораторно подтвержден 21 новый случай COVID-19 в Луганской области. От осложнений умер один человек.

Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации.

География выявленных заболеваний:

город Лисичанск – шесть, Рубежное – шесть, Новопсковский район – два, Попаснянский – пять, Станично-Луганский – два.

За все время исследований в области этот диагноз лабораторно подтвержден в 23 693 случаях.

Выздоровели – 18987, лечатся – 3973 (619 – стационарно, 3354 – амбулаторно).

Следует отметить, что за время распространения этого вируса в области заболели 952 детей в возрасте до 17 лет. Из них выздоровели – 758.

Уровень госпитализации в области на 100 000 населения равен 60,8 (при пороговом 60).

Вследствие осложнений, вызванных коронавируса, умерла 64-летняя женщина из Станично-Луганского района.

Всего с начала пандемии на Луганщине от этой болезни умерло 733 человек.

По данным Министерства здравоохранения, по состоянию на 4 мая (09:00) в Украине 2088410 подтвержденных случаев COVID-19, из них 44 916 летальных, 1689630 человек выздоровели. Всего проведено 9498958 тестирования методом ПЦР. За сутки зафиксировано 2472 новых случая; летальных – 166; осуществлено 17549 тестирований; выздоровели 7815 человек.