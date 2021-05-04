На Донбассе произошел взрыв на кладбище: погиб мужчина, который убирал могилы

Во время уборки могилы 69-летний местный житель подорвался на неустановленном взрывном предмете. На месте происшествия работают следственно-оперативная группа полиции Авдеевки и взрывотехники.

Об этом сообщает полиция Донецкой области.

Предварительно установлено, что мужчина с женой убирали могилы на кладбище в пгт. Верхнеторецкое, что вблизи линии соприкосновения. Во время работ произошел взрыв, в результате которого мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью.

Сейчас все посетители кладбища эвакуированы, опасный район оцеплен полицейскими.

На место также направлены взрывотехники для обследования территории. Полные обстоятельства происшествия устанавливаются.