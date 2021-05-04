Где еще могут ослабить карантин в ближайшие дни: названы области

С 5 мая Житомирская область выходит из “красной” зоны карантина, а в ближайшие дни это могут сделать также Запорожская, Полтавская, Хмельницкая и Черниговская области.

Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения – главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко по результатам заседания Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, пишет “Униан”.

“Стоит отметить, что улучшение эпидситуации наблюдается также в Запорожской, Полтавской, Хмельницкой и Черниговской областях. При сохранении положительной динамики эти регионы могут выйти из “красного” уровня эпидемической опасности уже в течение ближайших дней“, – уточнил он.

Напомним, что в Украине за минувшие сутки, 3 мая, зафиксировано 2472 новых случая коронавируса, умерли 166 человек. По словам министра здравоохранения Максима Степанова, заболели в том числе 122 ребенка и 22 медработника.