Путь успеха ASICS Corporation

Лидерами спортивного стиля уже на протяжение многих десятков лет являются товары бренда Asics. Начав свою философию спорта с благородной миссии — оздоровить нацию, основатель компании японец мистер Оницука пронес эту идею через все трансформации своей фирмы.

История бренда Asics

Когда предпринимателем движет идея улучшить жизнь людей, а не только стремление обогатиться, тогда все способствует развитию его бизнеса. История развития началась с 1949 года в послевоенной Японии, в городе Кобе.

1950 год. На японский рынок Оницука выпускает первые кроссовки по инновационной технологии. Он ничего н знал о производстве спортивной обуви, но был уверен, что спорт способен объединить людей. Первая модель была разработана для баскетбола и называлась ОК BASKETBALL. Эта разработка вышла успешной и востребованной. Производитель создал особую подошву для кроссовок из вулканизированной резины. Инновационный рисунок протекторов, напоминал присоски на щупальцах осьминога. Благодаря протекторам сцепление с паркетным полом в спортзалах было максимальным. И нога не скользила. Это позволяло игрокам делать быстрые прорывы и резкие остановки, необходимые в игре. Неудивительно, что японская школьная команда, первой надевшая эти кроссовки, выиграла чемпионат. На язычке был вышит тигр, и именно он стал «тотемным животным» бренда и отобразился в названии. Начиная с первого выпуска, и по сей день, фирма относится тщательно к отделке каждой детали. И к применению инноваций. Это позволило стать Onitsuka Tiger мировым брендом. 1951 год — фирма выпускает кроссовки для волейбола, используя ту же технологию с протекторами и вулканизированной резиной. Середина 50-х годов дала японцам модель обуви для бега, где впервые была применена технология изготовления из синтетического волокна. 1964 год — на Играх в Токио дебютировала модель с шипами RUNSPARK. Первые фиксированные гусеничные шипы Onitsuka Tiger для спортсменов. 4 вариации шипов. Длину шипа на подошве выбирали в зависимости от условий трассы. Так же в модели был представлен каблук со слоями мягкой губки, помогающими амортизировать удары о землю во время бега.

История инноваций продолжается и в современности, ASICS Corporation продолжает разрабатывать и внедрять новейшие технологии, которые помогают спортсменам побеждать. Все модели фирмы можно найти, посетив сайт спортивного магазина