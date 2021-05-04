Кэшбек сервис LetyShops

Кэшбек – это возвращение покупателю определенной суммы за оплаченные картой покупки и услуги. Для того чтобы сэкономить на покупках, многие пользуются кэшбек сервисами. Из наиболее популярных стоит выделить LetyShops. Положительная репутация, сотни поддерживаемых магазинов, широкий функционал – далеко не все положительные характеристики платформы. Кэшбэк от LetyShops в самых популярных интернет-магазинах позволит вам сэкономить на покупках.

Вы сможете возвращать до тридцати процентов с покупок. Кэшбек – это ваша постоянная скидка в любых магазинах. И с помощью LetyShops вы сможете сэкономить на приобретениях в АлиЭкспресс и других популярных интернет-магазинах.

Для вас – возможность покупок в AliExpress от надежного сервиса со скидками.

Вы сможете зарегистрироваться на сайте и получить возможность использовать кэшбек. Все просто и удобно, доступно в любое время суток.

Цена товара составляется с учетом затрат на производство, налоги и логистику, рекламу и маркетинг. Кэшбек-сервис выгоден магазинам тем, что таким образом удается получить помощь в продаже товара. Letyshops – это самый крупный кэшбек сервис в Украине. С его помощью удается сэкономить на приобретениях в разных интернет-магазинах, в том числе и зарубежных. Кроме интернет-магазинов, кэшбек может начисляться за оплату хостинга или услуги по страхованию, кредитованию.

На Letyshops действует программа лояльности, суть которой заключается в том, чтобы сэкономив на кэшбеках определенную сумму, вам был присужден один из трех статусов – LetyBronze, LetySilver и LetyGold. По достижении определенного порога в сумме по покупкам, вам присуждается один из статусов. Таким образом вы сможете все больше экономить, получая более значимые проценты по кэшбеку.

На Letyshops есть реферальная программа. Достаточно пригласить друга по специальной ссылке, и вы сможете получать проценты от его кэшбека. При этом кэшбек вашего друга не изменится.

Это – далеко не все возможности, которые вы получите с сервисом Letyshops. Их гораздо больше. И каждый сможет оценить все прелести подобного выбора.