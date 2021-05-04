“Цирк на марше”: политолог о решении главарей “ДНР” не платить по кредитам украинских банков

Как известно, накануне называемый “народный совет” “ДНР” принял решение об аннулировании кредитных обязательств жителей “республики” перед украинскими банками. Украинский политолог Кирилл Сазонов назвал это “цирком на марше”, поскольку это решение от первой до последней буквы – глупость.

Об этом политолог написал в блоге на “Обозревателе”.

“Многие предпочли бы получить работу, как вариант – немного наличных. Но в ДыНыРы, как в “Стране Советов” – что есть, тем и кормят. Вот и решили простить долги. Украинским банкам. Но и тут обманули. Почему обманули? Потому что полноценно простить долги может только тот, кому ты должен. А украинские банки никому ничего не прощали. Итак, оккупационные власти так называемой “ДНР” разрешили жителям ОРДО не выплачивать кредиты украинским банкам. Кто в свое время поверил россиянам и взял кредит в Сбербанке или Проминвесте в очередной раз получил призовую порцию несъедобной субстанции под торговой маркой “Россия – щедрая душа”. Долги российским банком нужно выплачивать, даже если гримаса судьбы занесла тебя на оккупированные территории”, – пишет Кирилл Сазонов.

Политолог отмечает, что за пределами ОРДЛО это “решение” не имеет никакой юридической силы.

“И последствий никаких не имеет. То есть если на тебе висит кредит украинскому банку и ты переехал – попал в поле зрения и базы данных. Придется платить. Не исключено, что банки в какой-то момент захотят списки должников подать прямо на КПВВ. Поскольку в банковском секторе у нас сейчас доминируют государственные банки – решение пройдет легко. И вариант въезда через РФ не поможет – база общая. А с тех, кто безвылазно сидит в ДыНыРы и до этого судьбоносного решения никто долги взыскать не собирался. Просто потому что не мог. Получается, так называемые “власти ДНР” в очередной раз сморозили несусветную глупость”, – отметил он.