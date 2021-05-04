В результате ДТП на Луганщине пострадал велосипедист

Авария произошла вчера, 3 мая, на автодороге «Новоайдар – Северодонецк». В результате ДТП 31-летний велосипедист получил телесные повреждения и был госпитализирован в больницу.

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Луганской области.



Выездом на место происшествия полицейскими предварительно установлено, что 67-летний водитель «ВАЗ 2101» совершил наезд на велосипедиста, который двигался в попутном направлении.



С места происшествия изъят автомобиль и велосипед. Данный факт внесен в ЕРДР по ст. 286 «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами». Проводится досудебное следствие.